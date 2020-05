Oberhausener Rathäuser wieder für Publikumsverkehr geöffnet

Das Rathaus an der Schwarzstraße in Oberhausen-Mitte.

Die städtischen Dienststellen öffnen schrittweise wieder für den Publikumsverkehr – allerdings nur nach vorheriger Terminabsprache.

Oberhausen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Rathäuser in Alt-Oberhausen und Sterkrade, die Bürgerserviceeinrichtungen sowie alle anderen übers Stadtgebiet verteilten Ämter seit 19. März für Bürger komplett geschlossen. Doch ab Montag, 4. Mai, gibt es Lockerungen bei der Zugangsbeschränkung, schrittweise öffnet die Stadt die Rathäuser wieder.

Ab 4. Mai vergeben einige Dienststellen der Oberhausener Stadtverwaltung wieder Termine. Zur Vermeidung von Ansammlungen in den Wartezonen der Dienstgebäude bittet die Stadt um Verständnis, dass zunächst eine Terminvergabe ausschließlich über eine vorherige telefonische Absprache oder per Mail erfolgen muss. Ohne Termin könne Bürgern kein Einlass gewährt werden. „Eine Vor-Ort-Terminvergabe erfolgt ausdrücklich nicht“, heißt es in einer Mitteilung aus der Verwaltung. Ein Sicherheitsdienst kontrolliere den Einlass und regele den Zutritt.

Mundschutz beim Termin tragen

Bei der Wahrnehmung eines Termins bittet die Stadt Bürger darum, Folgendes zu beachten: Den Termin (Uhrzeit) bitte einhalten, damit sich immer nur wenige Personen im beziehungsweise vor dem Gebäude aufhalten. Wer einen Termin wahrnimmt, wird gebeten, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Zudem sind die Abstandsregeln zu beachten, Ansammlungen sind nicht gestattet.

Bürgerservicestellen

Einwohnermeldefragen und Termine können über die drei Bürgerservicestellen geklärt werden: Bürgerservicestelle Alt-Oberhausen (0208 825-2926; bzv-alt-oberhausen@oberhausen.de); Bürgerservicestelle Sterkrade (0208 825-3232; bzv-sterkrade@oberhausen.de); Bürgerservicestelle Osterfeld (0208-825-8141; bzv-osterfeld@oberhausen.de).

Kontakte beim Standesamt

Standesamt (Terminvergaben und Anfragen): Urkundenstelle (0208-825-2584; urkundenstelle@oberhausen.de), Anmeldung von Neugeborenen (0208-825-2070; geburten@oberhausen.de), Anmeldung der Eheschließung (0208-825-2774; eheschliessung@oberhausen.de), Sterbefallbeurkundung (0208-825-2692/2612/2569; sterbefaelle@oberhausen.de), Friedhofsangelegenheiten (0208-825-2412/2119; friedhofswesen@oberhausen.de), allgemein: fachbereich.standesamt@oberhausen.de.

Versicherungsamt

Versicherungsamt (nur telefonische Anfragen): Elke Brauch (0208-825 3135; elke.brauch@oberhausen.de), Britta Krein (0208-825 2577; britta.krein@oberhausen.de), Cornelia Müller (0208-825 2915; cornelia.mueller@oberhausen.de)

Autos anmelden

Kfz-Zulassungsstelle: 0208-825-9005, -9009, -9017.

Überall dort, wo es möglich ist, so die Stadtverwaltung, werden Anliegen weiterhin telefonisch, per Mail oder Post geklärt. „So können Menschenansammlungen und Warteschlangen vermieden und die Ansteckungsgefahr reduziert werden.“