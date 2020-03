Die Oberbürgermeister von Oberhausen und Dortmund sprechen über Emscherwein, der Vorstandsvorsitzende denkt an den Umbau der Emscher- zur Winzergenossenschaft und der Bauführer lässt den Weizenkorn fließen – das Richtfest des Pumpwerksgebäudes Oberhausen geriet am Mittwochnachmittag zur feucht-fröhlichen Angelegenheit.

Alles wartet auf Oberhausen. Das 1992 gestartete Jahrhundertprojekt Emscherumbau bzw. Emscher-Renaturierung biegt nach 28 Jahren auf die Zielgeraden ein: Drei Kläranlagen und zwei Pumpwerke stehen bereits zwischen Dortmund und Dinslaken, auch der Abwasserkanal Emscher (AKE) mit seinen 51 Kilometern Länge ist fertig. Nur in Biefang, da hämmert und werkelt es noch.

Ullrich Sierau und die Dortmunder Weinberge

Und so verkörpert der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) trotz seiner 63 Jahre so etwas wie die Zukunft an diesem Mittwochnachmittag: Denn in Dortmund blühen die Emscherlandschaften bereits wieder – weshalb Sierau auch schnell auf die beiden neuen Weinberge und den Emscherwein zu sprechen kommt.

Die Verantwortlichen vor dem Rohbau: Dr. Emanuel Grün, Dr. Uli Paetzel, Ullrich Sierau und Daniel Schranz (v. l.). Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Vom Köttelbecke zum Ruhrgebiets-Wein? „Das wird in Oberhausen auch mal so sein – und dann kommen wir und machen ein Weinfest an der Emscher“, verspricht Ullrich Sierau seinem Oberhausener Amtskollegen Daniel Schranz (CDU). Auch Vorstandsvorsitzender Uli Paetzel denkt mit einem Augenzwinkern über die Umwandlung seiner Emscher- zur Winzergenossenschaft nach.

Sierau: Eine fantastische Ingenieurleistung

Es ist das Vorstandsmitglied für den Bereich Technik, das die Hobbywinzer wieder einfängt und vom Weinberg zum Pumpwerk überleitet. Emanuel Grün referiert über das tiefste Bauwerk des Projekts, die Kosten (65 Millionen Euro) und den jährlichen Stromverbrauch (vergleichbar mit dem einer 18.000-Einwohner-Stadt). Und die Aufgabe, denn am Ende heben zehn Hochleistungspumpen letztmalig das Emscher-Abwasser aus 40 Metern Tiefe, bevor es hinter Dinslaken geklärt in den Rhein fließt. Sierau kommentiert: „Das gibt es weltweit nirgendwo – eine fantastische Ingenieurleistung.“

Oberhausen Emscherumbau kostet über fünf Milliarden Euro Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Pumpwerks Oberhausen ist der Abwasserkanal Emscher (AKE) Ende 2021 endgültig fertig. 35.000 Rohrelemente, zu großen Teilen unterirdisch, führen dann Abwasser 51 Kilometer von Dortmund bis Dinslaken. Die Kosten für das Generationenprojekt belaufen sich – vom Start 1992 weg – auf knapp 5,38 Milliarden Euro. 80 Prozent der Kosten trägt die Emschergenossenschaft aus Bergbau, Industrie und Anrainerstädten, der Rest kommt vom Land NRW und der EU.

Zum Abschluss der lockeren Gesprächsrunde gehört die Bühne dann einem Überraschungsgast. Dortmunds Oberbürgermeister holt mit Prof. Niklaus Fritschi den Architekten des Pumpwerks nach vorne, der wie Uli Paetzel kurz vor ihm die Bürger mit auf den Schild hebt. „Ich erinnere mich an die allererste Bürgeranhörung, die war völlig konfliktfrei. Dass die Menschen so ein Projekt so stark unterstützen, kommt nicht oft vor“, sagt der 75-Jährige und setzt fort: „Deshalb war es das Ziel, bürgerfreundlich und sozial nachhaltig zu bauen.“

Daniel Schranz: Chancen für Oberhausen sind groß

Davon können sich Bürger und Gäste ab Ende 2021 selbst ein Bild machen, wenn das letzte Puzzlestück des Abwasserkanals in Betrieb geht und sich mit einem Aussichtsturm in die Landschaft einfügt – in der Nachbarschaft des zu renaturierenden Holtener Bruchs. „Die Chancen für Oberhausen durch dieses Generationenprojekt sind groß, die Stadtteile werden so aufgewertet“, sagt Daniel Schranz und freut sich auf neue Möglichkeiten.

Ein 50 Meter tiefer Schacht ist Teil des Pumpwerks Oberhausen, dem größten der drei Emscherpumpwerke. Foto: Rupert Oberhäuser / WAZ

Die kurzweilige Veranstaltung klingt mit dem Anlass der Veranstaltung aus. Bauführer Manfred Lengert klettert in traditioneller Kluft – schwarze Weste, rotes Halsband, schwarzer Hut – auf das Gerüst und dankt für das bislang vollbrachte Werk. Mit drei Weizenkorn und einem reimenden Richtspruch – nur das Glas gibt den Spielverderber und bleibt nach dem Flug aus dem dritten Stock heile. Das sei kein schlechtes Omen, beruhigt Lengert – so kurz vor dem Ziel lassen sich er und die Emschergenossenschaft sowieso nicht mehr ausbremsen.