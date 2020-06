Oberhausener malen Menschenkette aufs Straßenpflaster

„Vielfalt ist unsere Heimat" lautet der Slogan auf dem Dach des Hochhauses an der Friedrich-Karl-Straße 4.

Oberhausen. Die Freie Universität organisiert Aktionstage am „Unterhaus“ und zeigt zum Abschluss am Museumsbahnsteig das Filmdrama „Mediterranea“.

Anlässlich des Welttags der Geflüchteten lädt die Freie Universität Oberhausen zu mehreren Aktionen ein. Auch wenn physischer Kontakt derzeit vermieden werden soll, gelte es, sich solidarisch zu zeigen. So fordern die Veranstalter in Kooperation mit Europe Must Act die Evakuierung der Asylsuchenden von den ägäischen Inseln.

Daher sollen in zahlreichen Städten in ganz Europa am Wochenende Menschenketten aus Kreide und Straßenmalfarbe entstehen. Die Freie Universität hat die Erlaubnis der Stadt eingeholt, bis zum 20. Juni entlang der Marktstraße, des Saporishja-Platzes, des Bahnhofsvorplatzes und des Rathausvorplatzes bunten Menschenketten auf den Boden zu zeichnen und ruft die Oberhausener zum Malen auf.

Freilicht-Kinoabend auf dem Museumsbahnsteig

Während der Aktionstage gibt’s am „Unterhaus“, dem Hochhaus Friedrich-Karl-Straße 4, Schablonen, Kreide und weitere Materialien zur künstlerischen Protestaktion. Dort sind auch waschbare Alltagsmasken zur Schutz von Mund und Nase erhältlich, die vor Ort im Siebdruckverfahren bedruckt werden können, um beim Tragen künftig ein weiteres Statement zu setzen. Über die Schaufenster laufen während der Öffnungszeiten Videos von Sea Watch und Statements von Raising Voices.

Die Teilnahme ist kostenfrei, genauso wie Arbeitsmaterialien und Masken. Dafür öffnet das „Unterhaus“ am Samstag, 20. Juni, von 11 bis 18 Uhr.

Den Abschluss bildet ein Freilicht-Kinoabend auf dem Museumsbahnsteig im Oberhausener Hauptbahnhof. Gezeigt wird „Mediterranea“ von Jonas Carpignano. Das Drama verdeutlicht die Dringlichkeit, mit der Europa angesichts der vielen Toten im Mittelmeer zu einem Überdenken der Abschottungspolitik aufgefordert ist. Auch hier ist der Eintritt frei, um das Mitbringen von Alltagsmasken wird gebeten.