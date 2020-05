Oberhausener Kurzfilmtage gehen am Mittwochabend online

Oberhausen. Die Oberhausener Kurzfilmtage müssen wegen Corona neue Wege gehen: Am Mittwochabend (13. Mai) wird das Festival per Livestream eröffnet.

Acht Wochen nach der coronabedingten Absage der geplanten Veranstaltung gehen die 66. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen nun am 13. Mai 2020 online. In 64 Programmen zeigt das Festival über 350 Filme aus knapp 70 Ländern, damit ist es eines der bislang größten Online-Festivals seit Ausbruch der Krise. Dazu kommen Gespräche mit über 100 Filmemacherinnen und Filmemachern in den Wettbewerben, Live-Gespräche zu weiteren Programmen, sechs DJ-Sets und zahlreiche Online-Fachveranstaltungen.

Die Eröffnung am Mittwoch, 13. Mai, können Interessierte frei zugänglich auf der Internetseite der Kurzfilmtage (www.kurzfilmtage.de) ab 19.30 Uhr im Livestream verfolgen, ebenso die Preisverleihung am Montag, 18. Mai, ab 19.30 Uhr (beides ist ebenfalls auf der Facebook-Seite des Festivals zu sehen). Der Online-Zutritt zu allen anderen Programmen ist mit einem Festivalpass für 9,99 Euro möglich, der online über www.kurzfilmtage.de erhältlich ist. Damit hat das Publikum unbeschränkten Zugang zu allen Festivalprogrammen. Alle Erlöse aus dem Verkauf der Festivalpässe leiten die Kurzfilmtage an das Sozialwerk Stiftung VG Bild Kunst weiter. Knapp über 1000 Pässe sind bereits in 51 Ländern verkauft worden, berichtet Kurzfilmtage-Sprecherin Sabine Niewalda. Sie weist darauf hin, dass der Verkauf weiter geht, auch noch während des Festivals.

Programm der Kurzfilmtage

Auf dem Programm der Kurzfilmtage stehen unter anderem die fünf Wettbewerbe des Festivals mit insgesamt 152 Arbeiten. Am 18. Mai werden überdies Preisgelder in Höhe von knapp 42.000 Euro verliehen. Neben den Wettbewerben präsentieren die Kurzfilmtage drei Werkschauen: von Susannah Gent (Großbritannien), Philbert Aimé Mbabazi Sharangabo (Ruanda/Schweiz) und Maya Schweizer (Deutschland). Archive aus Polen und Russland stellen ihre Sammlungen vor, im Länderfokus zeigt das Festival neuere Kurzfilme aus Portugal, die beiden Festivals DocLisboa (Portugal) und Dokufest (Kosovo) zeigen im Documentary Spotlight kurze Dokumentarfilme. Das Goethe-Institut Nairobi präsentiert das kenianische Künstlerkollektiv The Nest Collective, deutsche und internationale Musikvideos laufen im MuVi-Preis und im MuVi International-Programm, und vieles mehr. Jeden Abend geht außerdem ein neues DJ-Set ins Netz. Täglich werden neue Programme ins Netz gestellt und sind dann jeweils 48 Stunden lang zu sehen. Live-Gespräche komplettieren das Angebot.

Festival ist nicht mehr auf Ort und Zeit beschränkt

„Für uns stand von Anfang an fest, dass wir die Kurzfilmtage trotz Corona durchführen werden. In den letzten acht Wochen haben wir ein ganz neues Festivalformat entwickelt, hatten rechtliche, finanzielle, technische und organisatorische Herausforderungen zu bewältigen und können nun, gemessen an der Zahl der Filme, eines der bislang größten Online-Festivals seit Beginn der Krise anbieten“, so Festivalleiter Lars Henrik Gass. „Wir sind auf dem Weg zu einem Filmfestival, das nicht mehr auf Ort und Zeit beschränkt ist. Das ist neu, und es ist unumkehrbar. Und vor allem eröffnet es die Möglichkeit, durch eine neuartige Struktur ein Publikum zu erreichen, das wir vor Ort in Oberhausen niemals hätten erreichen können, weit über nationale Grenzen hinweg. Auf jeden Fall werden wir einige Formate, die wir in diesem Jahr in der Not entwickelt haben, fortführen und weiter entwickeln.“