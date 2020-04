Oberhausener können E-Schrott und Schadstoffe wieder abgeben

Oberhausen. Abgabe am Wertstoffhof ist wieder montags und donnerstags möglich. WBO-Mitarbeiter dürfen aufgrund des Kontaktverbots aber nicht behilflich sein.

Bürger können ab Montag, 20. April, wieder ihren Elektro-Schrott und ihre Schadstoffe abgeben. Dann öffnet für zwei Tage in der Woche der WBO-Wertstoffhof an der Buschhausener Straße. Jeweils montags und donnerstags sind die Mitarbeiter der WBO von 9.30 bis 17 Uhr vor Ort.

„Wir nehmen am Wertstoffhof an diesen beiden Tagen ausschließlich E-Schrott und Schadstoffe an“, erklärt Arndt Mothes, Betriebsleiter der WBO. Sperrmüll, Bauschutt und Grünschnitt können die Oberhausener an der Gabelstraße / Zum Ravenhorst abgeben. Wer nur Grünschnitt loswerden möchte, nutzt die WBO-Annahmestelle am Parkplatz P 4 an der Max-Eyth-Straße.

WBO bittet, Geduld mitzubringen

An allen Annahmestellen der WBO gelten in der aktuellen Zeit besondere Regeln. So werden am Wertstoffhof ausschließlich Elektroschrott und Schadstoffe angenommen. Es dürfen sich maximal zwei Personen pro Fahrzeug auf dem Wertstoffhof aufhalten. Die WBO-Mitarbeiter dürfen aufgrund des Kontaktverbots nicht beim Ausladen helfen und halten maximalen Abstand zu den Bürgern. Nur Oberhausener dürfen den Wertstoffhof anfahren.

Gewerbetreibende und Anlieferer mit größeren Mengen müssen sich vorher anmelden und erhalten dann einen Termin. Je nach Anzahl der Anlieferungen kann es zu Wartezeiten kommen. Die WBO bittet, Geduld mitzubringen und sich vor allem an die Regeln zu halten, um eine reibungslose Entsorgung zu gewährleisten.