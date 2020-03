Jugendliche in Oberhausen wünschen sich gerne ein weiteres Freibad, mehr Freizeit-/Sportflächen und hängen gerne zu Hause im Internet oder bei Freunden ab. Das sind einige der Erkenntnisse einer neuen Befragung der Stadt Oberhausen, die in den künftigen Kinder- und Jugendförderplan (für die Jahre 2021 bis 2025) einfließen sollen. Der Kinder- und Jugendförderplan bestimmt, wo welche Spielplätze, Jugendeinrichtungen, Freizeitangebote für junge Leute im Stadtgebiet erhalten oder eingerichtet werden sollen.

1500 Neuntklässler an Oberhausener Schulen nahmen an Umfrage teil

Rund 1500 Neuntklässler an Oberhausener Schulen nahmen im Oktober und November 2019 daran teil. Im Holtener Jugendzentrum „Emscherdamm“ wurden die Ergebnisse am Samstag vorgestellt. Um die Präsentation interessanter zu machen, gab es frische Pizza und eine Rap-Performance. Jugendliche waren jedoch leider kaum vor Ort. Möglicherweise hatte das auch mit der Stoag-Betriebsversammlung zu tun, durch die weniger Busse als gewohnt fuhren, mutmaßten die Veranstalter.

Eine Auswahl der Fragen und Antworten wurden vom Jugendhilfeplaner der Stadt, Guido Ernek, und vom Fachbereichsleiter der Jugendförderung, Björn Labeur, präsentiert. Im Kern sollte herausgefunden werden, welche Wünsche und Hobbys die meist 14- oder 15-Jährigen haben. „Das Ziel soll sein, unsere Stadt für die Jugendlichen lebenswerter zu machen“, gab Ernek die Marschroute vor. Dafür soll der Förderplan noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

Das Freibad Hesse in Essen-Dellwig ist für viele Oberhausener nicht weit weg – gleichwohl wünschen sich zahlreiche Neuntklässler neben dem Aquapark noch ein neues Freibad in ihrem Stadtgebiet. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Am häufigsten verbringen Neuntklässler nach ihren Angaben die Freizeit im Internet (95 Prozent), mit Musik hören (85 Prozent) und mit Youtube-Videos schauen (80 Prozent). Gerne sind Teenager auch einfach allein zu Hause (81 Prozent), bei Freunden (57 Prozent) oder im Einkaufszentrum (54 Prozent) – hier werden natürlich das Centro und das Bero-Center häufiger genannt.

Doch auch Parks, Schulhöfe oder Bahnhöfe sind als Treffpunkte beliebt. Nur fünf Prozent nannten ein Jugendzentrum als Ort in Oberhausen, an dem sie sich besonders gerne aufhalten.

In der Umfrage gaben die 14- bis 15-jährigen Jugendliche an, zum Großteil in der Woche bis 20 Uhr zu Hause sein zu müssen; am Wochenende dürfen es dann mal ein bis zwei Stunden später sein.

Der Terminkalender der Jugendlichen ist heute voll gepackt. Als freie Zeitfenster geben die Jugendlichen nur Dienstag und Freitag zwischen 14 und 16 Uhr an. Sonst stehen Sport, Nebenjobs, Musikunterricht und weiteres an.

Auffällig war bei dieser Umfrage außerdem, dass ein Großteil der Befragten kein einziges Jugendzentrum/mobiles Jugendangebot (43 Prozent) oder eine Person vor Ort in der Einrichtung kennt (39 Prozent). „Daher müssen wir deren Angebote bekannter machen“, schlussfolgert daraus der städtische Jugendhilfeplaner Guido Ernek.

Schon der Familienbericht entlarvte: Jugendliche kennen städtische Angebote nicht

Überraschend ist dieses Resultat der neuen Umfrage übrigens nicht: Auch der bereits 2018 veröffentlichte Familienbericht der Stadt Oberhausen hat dies ergeben. Zwei Drittel der befragten 458 Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren kennen wichtige Jugend- und Kultureinrichtungen nicht: Parkhaus, Jugendkunstschule, GOT Sterkrade, Falkentreff, Jugendzentrum Emscherdamm, ja sogar das Kulturhaus Druckluft am Bero-Zentrum stehen auf der Liste. Schon damals nahm sich die Stadt vor, besser über die städtischen Angebote zu informieren.

Info Künftige Umfrage nicht auf Papier Die ausführlichen Ergebnisse der Umfrage unter den Neuntklässlern will die Stadt Oberhausen in den kommenden Tagen auf ihrer Homepage im Internet veröffentlichen (www.oberhausen.de). Vor Ort wurden bei drei Fragen Antworten der Zuhörer gesammelt und mit denen der Jugendlichen verglichen. Künftig plant die Stadt, anstelle eines Papier-Fragebogens die Befragung über eine App anzubieten, um auch mehr Antworten zu erhalten.

Auf einer Karte mit aufgeführten Jugendeinrichtungen wurde demonstriert, dass es südlich des Kanals deutlich mehr Angebote für Jugendliche gibt als im Norden der Stadt. „Im Norden müssen wir daher mehr mit mobilen Angeboten arbeiten“, erläutert Björn Labeur. Doch er weiß auch: „Nicht jeder der Jugendlichen hat Bock, so etwas zu besuchen. Aber diejenigen, die wollen, müssen wir ansprechen und wir müssen wissen, was sie wollen.“

Erwachsene hätten höchstens eine Ahnung, was junge Leute interessiert, Genaueres könne man es erst im Gespräch erfahren. „Wir sind dabei, die Befragung auszuwerten und zu schauen, wie wir die Wünsche umsetzen können“, sagt Ernek.