Oberhausener CDU unterstützt Neuwahlen in Thüringen

Mit klaren Worten kritisiert nun auch die Oberhausener CDU die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen durch die Stimmen von CDU und AfD. Kurz bevor bekannt wurde, dass Kemmerich sein Amt aufgeben und die FDP-Fraktion Thüringen den Antrag auf Auflösung des Landtags stellen will, forderte auch die CDU Oberhausen Neuwahlen in dem Bundesland.

Keine Zusammenarbeit mit der AfD

In einer Stellungnahme der hiesigen Christdemokraten heißt es, dass die CDU immer eindeutig klargemacht habe, „dass es keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben darf“. Das widerspreche fundamental christdemokratischen Grundwerten. „Die FDP in Thüringen hat mit dem Feuer gespielt und hat Thüringen und unser ganzes Land politisch in Brand gesetzt. Diese Entscheidung spaltet unser Land und führt es nicht zusammen“, heißt es in der Mitteilung der CDU Oberhausen an die Redaktion. Die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD sei keine Grundlage für eine stabile Regierung und sie sei auch keine Grundlage für bürgerliche Politik. „Es kann also mit der CDU keine Regierung auf Grundlage der Zustimmung der AfD geben.“

Ausweg Neuwahl

Wilhelm Hausmann, Landtagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender: „Der Ausweg in Thüringen kann nur in einer Neuwahl liegen. Eine Minderheitsregierung, bei der sich die AfD den Spaß machen kann, mit ihrer Zustimmung zu spielen, ist keine Option.“

Mit Blick auf den Gegenkandidaten Kemmerichs meint Wilhelm Hausmann: „Auch Bodo Ramelow hätte diese Erfahrung gemacht, er hat die Gefahr aber nicht sehen wollen. Das alles steht in der unseligen Tradition der vergangenen DDR, in der das, was politisch nicht sein durfte, einfach ausgeblendet wurde. Wenn das nicht aufgearbeitet wird, kann man den Nährboden der AfD nicht trockenlegen“, erklärt der Oberhausener CDU-Politiker.