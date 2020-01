Oberhausener Bürger: Weniger parkende Autos unter den Bäumen

Info Hier finden die Kneipengespräche statt

In Oberhausen haben die engagierten Macher der Brost-Stiftung (Essen) Plätze in folgenden elf Kneipen und Restaurants an diesen Tagen gebucht:



1. Stani’s Eck an der Mellinghofer Straße in Bermensfeld/Schlad am Montag, 20. Januar 2020, ab 19 Uhr;



2. Restaurant Posthorn an der Biefangstraße 100 in Biefang am Dienstag, 21. Januar 2020, ab 19 Uhr;



3. das Gdanska am Altmarkt 3 für Oberhausen-Mitte am Donnerstag, 23. Januar 2020, ab 19 Uhr;

4. das Falstaff an der Ebertstraße 70 für das Marienviertel am Dienstag, 28. Januar 2020, ab 19 Uhr;





5. den Jugendclub Courage am Förderturm 27 im Wohnpark Bebelstraße am Mittwoch, 29. Januar 2020, ab 19 Uhr;



6. das Gecko-Torhaus an der Vestischen Straße für Osterfeld-Heide am Donnerstag, 30. Januar 2020, ab 19 Uhr;



7. das Gemeindezentrum der Evangelischen Apostelgemeinde (APO) an der Dorstener Straße 406 für Tackenberg am Montag, 3. Februar 2020, ab 19 Uhr;

8. das Elektra an der Harpener Straße 25 in Dümpten am Dienstag, 4. Februar 2020, ab 19 Uhr;



9. die Gaststätte Küper an der Schmachtendorfer Straße 28 für Barmingholten am Mittwoch, 5. Februar 2020, ab 19 Uhr;



10. Klumpen Moritz an der Bahnhofstraße 30 für Sterkrade am Montag, 10. Februar 2020, ab 18 Uhr.



11. Das letzte Kneipengespräch findet im Restaurant Aphrodite statt, an der Koppenburgstraße 50 für Osterfeld am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 19 Uhr.