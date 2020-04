Oberhausener Beirat befragt Eltern zu den Kita-Schließungen

Oberhausen. Seit gut sechs Wochen sind die Kitas in Oberhausen wegen Corona geschlossen – und sie werden es bis auf weiteres auch bleiben. Was sagen Eltern?

Wie geht es Eltern von Kita-Kindern in der aktuellen Betreuungssituation? Das will der Jugendamtselternbeirat Oberhausen erfahren und hat deshalb eine Online-Umfrage gestartet. Das gewählte, stadtweite Gremium aus Elternvertretern von Oberhausener Kindertageseinrichtungen will wissen: Wie ist die Stimmung in den Familien?

Seit Mitte März sind alle Kitas in Oberhausen wie auch überall im Land wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das wird sich bis auf weiteres auch nicht ändern – auch wenn am 23. April bereits wieder ein Teil der Schüler zur Schule geht, aktuell Lockerungen der Corona-Einschränkungen im Handel gelten und ab 4. Mai auch wieder jüngere Jahrgänge die Schule besuchen könnten. In den Kitas ist eine Notbetreuung möglich für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen oder für besonders gefährdete Kinder. Ab 23. April gilt zudem eine erweiterte Liste von systemrelevanten Berufen und ab 27. April soll die Möglichkeit der Notbetreuung auch auf die Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden ausgeweitet werden.

Der Oberhausener Jugendamtselternbeirat will einen Blick in die Familien werfen und bittet betroffene Eltern daher um die Teilnahme an seiner Umfrage. Zu der Befragung gelangen Interessierte über die Facebook-Seite des Gremiums (facebook.com/JAEBOberhausen) oder über docs.google.com/Elternbefragung JAEB Oberhausen (https://forms.gle/rX866z1ff81i7Ekc7). Das Formular kann anonym ausgefüllt werden. Die Umfrage ist bis zum 30. April 2020 geöffnet. Weitere Informationen auf www.jaeb-oberhausen.de (Kontakt: post@jaeb-oberhausen.de).