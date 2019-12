Oberhausen. Innerhalb von zwei Tagen, am Donnerstag und am heutigen Freitag, haben Oberhausener Autofahrer Kinder angefahren und verletzt.

Oberhausen: Zum dritten Mal verletzen Autofahrer ein Kind

Die Oberhausener Verkehrspolizei kann es selbst nicht so recht fassen und meldet einen weiteren Unfall mit einem Kind bereits nach wenigen Stunden: Am heutigen Freitagnachmittag stieß eine Autofahrerin mit einem achtjährigen Mädchen zusammen.

Das kleine Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt und kam nach dem ersten Augenschein mit einem blauen Fleck davon. Es ist damit bereits der dritte Autounfall innerhalb von nur zwei Tagen in Oberhausen, bei dem insgesamt drei Kinder verletzt wurden. Zuvor waren am Donnerstag eine 14-Jährige am frühen Morgen auf der Weierstraße angefahren worden und ein neunjähriger Junge am Nachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Bergstraße in Osterfeld.

Unfallverursacherinnen fragten kurz und brausten davon

Am Freitag gegen 15.15 Uhr kam es dann zu dem Unfall auf der Bebelstraße mit dem achtjährigen Mädchen. Es war nach Darstellung der Polizei mit seiner gleichaltrigen Freundin die Bebelstraße entlang gelaufen. Als sie die Straße Franzenkamp überquerten, bog plötzlich ein schwarzer Pkw von der Bebelstraße in die Straße Franzenkamp ein und stieß mit der Stoßstange gegen das achtjährige Kind. Das Mädchen stürzte und verletzte sich am Bein. Die Pkw-Fahrerin stieg nach dem Bericht der Polizei zwar zusammen mit ihrer Beifahrerin aus dem Pkw und erkundigte sich nach der Gesundheit des Kindes. Doch dann stiegen die Beiden einfach wieder in ihren Pkw und brausten davon.

Oberhausener Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei die beiden Unfallverursacher: Die Fahrerin wird beschrieben mit ca. 50 Jahre alt, lockige, graue und kurze Haare, schlank, bekleidet mit grauem Pulli. Die Beifahrerin war etwas jünger, ebenfalls schlank, hatte lange blonde Haare und war bekleidet mit einem pinkfarbenen Pulli.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem Auto oder zu den beiden Frauen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0208-826-0 mit der Polizei Oberhausen in Verbindung zu setzen.