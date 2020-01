Oberhausen. Ein Unbekannter reißt plötzlich an der Umhängetasche eines Passanten. Der Täter flüchtete in Richtung Liebknechtstraße. Polizei sucht nun Zeugen.

Oberhausen: Zeugen gesucht für Überfall im Marienviertel

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugenhinweise zu einem Überall auf der Schenkendorfstraße, zu dem es bereits Mitte Dezember kam.

Am Montag, 16. Dezember, wurde dort ein 57-jähriger Oberhausener überfallen. Gegen 17.40 Uhr war der Mann an jenem Tag aus einem Bus der Linie 143 auf der Liebknechtstraße ausgestiegen. Auf seinem Heimweg riss dann plötzlich auf der Schenkendorfstraße jemand am Gurt seiner Umhängetasche. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Überfallene etwa in Höhe der dortigen Friedhofsmauer.

Mann rief laut um Hilfe

Bei seiner Gegenwehr wurde der 57-Jährige von dem Räuber zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Als der Oberhausener laut um Hilfe rief, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Liebknechtstraße.

Der Täter wird als etwa 180 cm großer, ca. 20-jähriger, schlanker Mann mit dunklen Augen beschrieben, der bei dem Raub mit einem schwarzen Kapuzen-Anorak und einer eingerissenen Jeans bekleidet war.

Die Polizei Oberhausen: Haben Sie den Vorfall beobachtet oder den Räuber auf seiner Flucht gesehen?Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Räubers geben? Hinweise nimmt das KK12 unter 0208 8260 oder als E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.