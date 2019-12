Oberhausen: Wirtschaft fordert mehr Tatkraft von der Stadt

Erstmals seit vielen Jahren haben sich Unternehmer und andere Akteure an einen Tisch gesetzt und eine gemeinsame Strategie für die Oberhausener Wirtschaft entwickelt. Auf Drängen von Experten etwa der Industrie- und Handelskammer sowie des Unternehmerverbands stellte die Stadt die Weichen für einen „Masterplan Wirtschaft“. Konkrete Wünsche und Ideen von Betrieben vor Ort sind zwar nun erfasst, doch die Wirtschaft macht Druck: Den Worten müssen Taten folgen. Das Vertrauen in die Stadt steht auf dem Spiel.

Diese durchaus dramatischen Stimmen von Vertretern Oberhausener Unternehmen waren jüngst nach einem Treffen aller Akteure zu vernehmen. Im Forschungsinstitut Umsicht präsentierte Strategiedezernent Ralf Güldenzopf die ersten Ergebnisse des Masterplan-Prozesses: eine Liste mit gebündelten Vorschlägen, um Oberhausen als Wirtschaftsstandort zu stärken, „um die Stadt zukunftsfähig zu machen“. WLAN für die Innenstädte, mehr Baugenehmigungen und digitale Bauakten im Rathaus, Digitalisierung der Schulen, innovative Wohnquartiere: Nur einige der insgesamt rund 40 Vorschläge der Wirtschaft.

Masterplan soll im Frühjahr vorliegen

In den vergangenen 15 Monaten haben die rund 200 Branchenkenner aus Unternehmen und Verbänden die Vorschläge erarbeitet. Aufgeteilt in unterschiedliche Themenbereiche haben sie Arbeitsgruppen gebildet, die Bedürfnisse der Wirtschaft identifiziert und überlegt, was die Stadt tun kann, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Bei ihrem jüngsten Treffen haben sie die Ideen nun priorisiert: Was ist besonders wichtig, welche Maßnahmen sind besonders dringlich? Im Frühjahr nächsten Jahres will Dezernent Ralf Güldenzopf dann den finalen Masterplan vorlegen.

Oberhausens Strategiedezernent Ralf Güldenzopf. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Und dann? Machen, machen, machen! Nicht nur Jürgen Koch, Chef der Oberhausener Arbeitsagentur, richtete an diesem Abend offiziell auf dem Podium einen Appell an die Stadt. Er wünscht sich einen „schlanken Masterplan“ und dessen rasche Umsetzung. Auf der Präsentationsleinwand erschienen nach und nach auch die Wünsche der Teilnehmer, anonym und digital per Smartphone-App gesteuert: „Tun“, war da zu lesen. „Umsetzen!“,„Prozess nicht einschlafen lassen“, „Ideen konkretisieren“, „Projekte starten“, „Direkte Ansprechpartner benennen“.

Unternehmer wünschen sich bessere Kommunikation

Es fehlt den Unternehmen derzeit offenbar am Nötigsten: direkte Kommunikation, eine gemeinsame Stoßrichtung, gebündelte Informationen statt kleckerweise „mal hier und mal dort wichtige Dinge zu erfahren“, hieß es nach der Runde hinter vorgehaltener Hand. Mit dem Masterplan Wirtschaft soll Abhilfe geschaffen werden.

Oberhausen Der Masterplan Wirtschaft Im Sommer 2018 startete die Stadt den Prozess für den Masterplan Wirtschaft. Mit großen Zielen: Neue Unternehmen nach Oberhausen locken und Jobs schaffen, vor allem für die vielen Langzeitarbeitslosen in Oberhausen. Bis Ende 2019, so der Plan damals, sollte der Plan stehen. Daran beteiligt sind Oberhausener Betriebe, die Wirtschaftsförderung, der Unternehmerverband, die Arbeitsagentur, die Industrie- und Handelskammer, Fraunhofer Umsicht sowie die Stadt. Das Auftakttreffen fand Ende September 2018 statt.

Und Besserungen habe es bereits im laufenden Prozess gegeben, erklärte Ralf Güldenzopf dem Plenum. Die Vernetzung untereinander sei besser geworden; das Forschungsinstitut Umsicht, die Unternehmen und die Stadt zögen nun an einem Strang. Die Kooperation sei „enger und intensiver“ geworden. Zudem sähen die Bürger ihre Stadt in zunehmend besserem Licht, meint Güldenzopf und verweist auf aktuelle Ergebnisse der jüngsten Bürgerbefragung. Demnach steigt die Zahl der Oberhausener, die sich in ihrer Stadt wohlfühlen.