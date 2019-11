Oberhausen: Weihnachtswunderland macht Senioren glücklich

Dagmar Fuhse hat es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht, da kommt auch schon der erste warme Glühwein. Es duftet nach Zimt und Nelken, aus Lautsprechern tönt weihnachtliche Musik. Um die 79-Jährige herum: Alles, was es an weihnachtlicher Dekoration jemals gab und geben wird.

Zum dritten Mal in Folge hat der Oberhausener Dirk van Acken (41) das Haus der Familie an der Walsumermarkstraße 134 in ein Weihnachtswunderland verwandelt. An einem regnerischen (und alles andere als weihnachtlichen) Novembertag freut er sich über einen ganz besonderen Besuch: Alle Jahre wieder kommen die Bewohnerinnen der Alten- und Pflegeeinrichtung Haus Marienburg vorbei, um sich auf das Fest einzustimmen – und zu staunen.

Oberhausener verwandelt Haus in Weihnachtsmuseum Oberhausener verwandelt Haus in Weihnachtsmuseum

Oberhausener Weihnachtshaus ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt

„Das ist enorm“, meint Dagmar Fuhse, die ihren Blick durch das bis in den letzten Winkel dekorierte Wohnzimmer schweifen lässt. „Man kann das gar nicht beschreiben.“ Wie recht sie hat. Hier dennoch ein Versuch: Das Oberhausener Weihnachtshaus, das mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, ist außen und innen pickepackevollgepackt mit aufblasbaren Schneemännern, Nikoläusen, Rentieren, Wichteln, Lichterketten, Tannengrün, Christbaumkugeln, Kränzen, Adventskalendern – ja, stellen Sie sich irgendetwas vor: Dirk van Acken, Deko-Sammler aus Leidenschaft, hat es in seinem über 90 Quadratmeter großen Weihnachtsmuseum plus Garten mit Sicherheit irgendwo hängen, stehen, liegen, leuchten, dudeln.

Die Mutter hilft mit, die Gäste staunen: Karin van Acken (Mitte) versorgt Gertrud Teschke (li.) und Margot Tedden aus dem Haus Marienburg im Weihnachtshaus von Dirk van Acken. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Das wirkt auf manche sicherlich reizüberflutend, Kinder werden vor Begeisterung aber kaum raus wollen aus den vier Wänden der van Ackens. Nebensache, dass hier zwei Erwachsene zusammen mit ihren Katzen eigentlich auch noch wohnen.

„Es ist jetzt nicht so, dass es mich erdrückt“, sagt Dagmar Fuhse, die zwischen Weihnachtsteddys und Nikolaus-Sofadecke fast gar nicht zu sehen ist, wenn man nicht gerade neben ihr sitzt. Auch die 91-jährige Margot Tedden weiß gar nicht so recht, wo sie anfangen beziehungsweise hinschauen soll. Noch einen Blick ins Schlafzimmer werfen, wo ebenfalls nicht mit Deko gespart wurde? Oder erstmal die Miniatur-Landschaft begutachten, die Dirk van Acken in Kleinstarbeit im Wohnzimmer aufgebaut hat? Bei einer Sache ist sie sich jedenfalls sicher: „Ich bin froh, dass ich das nicht putzen muss.“

Zur Eröffnung am 26. November kamen 80 Gäste

Zu fünft sind die Damen in Begleitung dreier Mitarbeiter des Sozialen Dienstes des Hauses Marienburg angereist. Für Dirk van Acken, der selbst Wohnbereichsleiter in der Einrichtung ist, ist das eine schöne Tradition. Im Nikolaus-Kostüm begrüßt er die Frauen, die ihn auf der Arbeit schon vermisst haben. Denn der Oberhausener investiert Urlaubstage und angehäufte Überstunden, um den Menschen sein privates Weihnachtsspektakel bieten zu können.

Ein kleines winterliches Miniatur-Wunderland hat der Gastgeber in seinem Wohnzimmer aufgebaut. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Die Vorbereitungen haben knapp zehn Wochen gedauert“, erzählt van Acken. Zur Eröffnung am 26. November kamen 80 Gäste. Sie waren die Ersten, die sich die mehr als 10.000 weihnachtlichen Deko-Artikel und rund 30.000 Lichter angucken durften. Nicht nur Alt, sondern auch Jung zieht es an die ausgefallene Adresse im Stadtnorden.

Für dieses Jahr hat Dirk van Acken, dessen Frau und Mutter fleißig mithelfen, sogar im Garten eine überdachte Theke gebaut, wo Glühwein oder wahlweise Kinderpunsch und Kakao ausgeschenkt werden – kostenlos. Ebenso spendiert van Acken seinen Besuchern Bratwürste und Gebäck. „Wem es gefällt, der kann uns eine Spende dalassen“, meint der freigiebige wie herzliche Gastgeber.

Dirk van Acken: „Ich hoffe, dass Greta uns nicht entdeckt“

So leuchtete das „Oberhausener Weihnachtshaus“ bereits im letzten Jahr. Gäste werden auch in diesem Jahr von einem riesigen Schneemann begrüßt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Erstmals bekommt er auch breite Unterstützung durch Sachspenden und helfende Hände (etwa beim Aufbau und der Elektrik). Auch die Nachbarn sind dem Weihnachtswunderhaus wohlwollend zugetan. Nur der Oberhausener Energieversorger EVO wollte Dirk van Acken auf Anfrage mit der Stromrechnung nicht entgegenkommen – in anderen Städten soll es so manchen finanziellen Erlass gegeben haben.

„Die Stromrechnung wird schon so an die 130 Euro betragen“, meint van Acken. Was die Klimaschützer von ‘Fridays for Future’ wohl dazu sagen? „In der Weihnachtshaus-Szene ist das durchaus Thema“, erklärt Dirk van Acken, „ich hoffe aber, dass Greta uns nicht entdeckt“, sagt er und lacht. Auf Solarstrom und LEDs sei er bereits umgestiegen. Dennoch: alle zwei Tage leert er ein 100er-Pack Batterien.

Oberhausen Führungen bis zum Ende des Jahres möglich Interessierte können über Facebook Kontakt mit Dirk van Acken aufnehmen und einen Besuchstermin vereinbaren. Das „Oberhausener Weihnachtshaus“ ist über die Adresse www.facebook.com/oberhausen.weihnachtshaus zu finden. Bis Ende des Jahres soll das Weihnachtshaus geöffnet sein. Über die weihnachtlichen Feiertage bleiben die Türen allerdings zu. Fest steht bereits das nächste „Grill-Event“. Dieser soll am Dienstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr an der Walsumermarkstraße 134 stattfinden. Dann gibt es Glühwein, Bratwürste und Co.

Die Damen von Haus Marienburg sind bei so viel Lichterglanz im Wohnbereich jedenfalls in seliger Stimmung. So manch eine erzählt eine Anekdote aus Kindertagen, als der Vater den Weihnachtsbaum in die Wohnung hievte, eine andere freut sich über die gemütliche Gemeinschaft im Kreise der Marienburger. Dirk van Ackens Aufgabe scheint an diesem Tag erfüllt: Er hat jetzt schon viele Menschen glücklich gemacht.