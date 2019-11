Ruhrtourismus Oberhausen verzeichnet wieder deutliches Plus an Touristen

Oberhausen. Oberhausens Touristiker freuen sich über ein sattes Plus bei Gäste- und Übernachtungszahlen. Eine Gruppe sticht dabei besonders hervor.

Oberhausen verzeichnet wieder deutliches Plus an Touristen

Die Stadt Oberhausen hat bei der Gästezahl wieder einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Nach einem leichten Rückgang der Besucherzahlen im vergangenen Jahr, ist die Zahl der Touristen in diesem Jahr deutlich nach oben gegangen.

Mehr als 184.000 Menschen haben zwischen Januar und September dieses Jahres Oberhausen einen Besuch abgestattet. Das ist ein Plus von fast neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus jüngst veröffentlichten Zahlen des Landesstatistikamtes IT.NRW hervor.

Oberhausen verzeichnet deutlich mehr Übernachtungsgäste aus dem Ausland

Bei den ausländischen Gästen fällt das Plus mit 10,6 Prozent noch deutlicher aus. Mit knapp 68.000 Übernachtungen macht auch die Zahl der ausländischen Gäste, die länger als einen Tag in Oberhausen bleiben, einen gewaltigen Sprung nach oben: plus 31 Prozent. Insgesamt zählten die Oberhausener Hotels und Herbergen von Januar bis September knapp 390.000 Übernachtungen. Das entspricht einem Plus von knapp 14 Prozent.

Die positive Entwicklung fällt in Oberhausen damit noch deutlicher aus als im NRW-Schnitt (+2,4 Prozent bei den Gästeankünften, +1,5 Prozent bei den Übernachtungen) und im Ruhrgebiet (4,5 Prozent mehr Gäste, 8,1 Prozent mehr Übernachtungen).