Das Centro Oberhausen macht sich am Wochenende wieder schick. Bei den „Unexpected Fashion Days“ am 6. und 7. März zeigen die Fashionlabels aus dem Centro zwei Tage lang, was dieses Jahr angesagt ist. Der Mitteldom des Einkaufszentrums wird dabei erneut zum Catwalk, wo weibliche und männliche Models die Frühlings- und Sommertrends vorführen. Auf sechs Shows am Tag können sich die Besucher freuen. 18 Models präsentieren die acht teilnehmenden Marken. Alle Catwalks werden professionell moderiert und mit Musik begleitet. Die Shows sind für die Besucher kostenlos.

Oberhausener Model zeigt sich im echten Blumenkleid

Ein Highlight ist der Auftritt des Oberhausener Topmodels Anna Hiltrop. Sie wird sich bei ihrer Show in einem Kleid aus echten Blumen zeigen, das sie exklusiv für die Landesgartenschau trägt. Die 25-jährige ist seit 2019 das Gesicht des Centro Oberhausen und ab diesem März Centro-Botschafterin für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort (17. April bis zum 11. Oktober). Zu sehen ist sie auf dem Catwalk am Freitag, um 14 Uhr und am Samstag, um 15.30 Uhr.

„Das ist wirklich verrückt. Ich war schon als Kind mit meinen Eltern im Centro einkaufen und hab bei einer Modenschau Lena Gercke und Eva Padberg bewundert“, sagt Anna Hiltrop über ihr modisches Heimspiel. „Und es ist auch mein kürzester Arbeitsweg von allen.“

Auf den Laufstegen der ganzen Welt unterwegs

Anna Hiltrop ist in der Fashion-Szene ein Name. Sie stand schon für Schiesser, Pepe Jeans, L‘Oréal und Disney vor Kameras und lief auf verschiedenen Catwalks auf der ganzen Welt. Sie lebte in New York, posierte mit Schauspielerin Eva Longoria oder Formel-1-Rennfahrer Louis Hamilton und erhielt die Einladung zur legendären AmfAR-Gala bei den Filmfestspielen in Cannes.

Weitere Prominenz steht ihr am Wochenende zur Seite: Die Moderation der Fashion-Show mit Anna Hiltrop übernimmt der bekannte Entertainer und Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi.

Bei den „Fashion Days“ im Centro präsentieren sich neben der schönen Oberhausenerin unter anderem diese Labels: America Today, Armani Exchange, Grubenhelden, Guess, G-Star, Scotch&Soda, Sinn und Intersport Voswinkel mit Puma.