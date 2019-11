Oberhausen-Styrum lässt zum Advent die Lichter leuchten

Oberhausen. Die Interessengemeinschaft Oberhausen-Styrum (IGOS) bittet am Samstag zum Fest „Styrum leuchtet“ vor die St. Joseph-Kirche – und blickt auf 2020.

Die Tage werden kürzer – aber die Akteure im Stadtteil Styrum setzen nach längerer Planung eine weitere Aktivität an der Lothringer Straße um. Die Interessengemeinschaft Oberhausen-Styrum (IGOS) bittet bereits am kommenden Samstag, 30. November, ab 16 Uhr zu einem gemütlichen Abend, der auf der Wiese vor der St.-Joseph-Kirche gefeiert wird – „Styrum leuchtet!“

Festliches Zelt steht auf der Wiese vor der Joseph-Kirche

Sie scheinen auch zur dunkleren Jahreszeit an der südlichen Stadtgrenze nicht müde zu werden – gut zwei Jahre nach der Neugründung setzen die Kaufleute und gesellschaftlichen Akteure auf entspannte Gespräche zum Jahresende und auf ihre ambitionierten Pläne für 2020. In einem Zelt vor dem Styrumer Dom sollen den Gästen jedenfalls nicht die Füße frieren. Ab 16 Uhr geht es am Samstagnachmittag los.

Tannenbäume sollen saisonal geschmückt werden – passende Lichterketten und neue Weihnachtssterne auf die folgende Adventszeit einstimmen. Dazu plant die organisierende Mannschaft um Dirk Heßhaus auch wieder einige Akteure aus dem Stadtteil mit ins Boot zu holen. So gehört der Brückenschlag zu benachbarten Kirchengemeinden mit dazu. Pastor Vinzent Graw soll ab 17 Uhr anwesend sein und mit einer Segnung an „Styrum leuchtet“ beteiligt werden.

Styrumer Karnevalisten sind an „Styrum leuchtet“ beteiligt

Pastor Vinzent Graw spricht bei „Styrum leuchtet“ den Segen – danach folgen vor einer leuchtenden Kulisse lockere Gespräche. Foto: Mara Tröger

Ein fester Bestandteil im Styrumer Leben ist auch die Karnevalsgesellschaft Styrumer Löwen, die sich beim Fest um Speisen und Getränke kümmern wird. Die Karnevalisten können nach dem Auftakt der Session in der vorweihnachtlichen Zeit neue Reserven sammeln, schließlich pausieren die Narren nach dem letzten November-Wochenende mit ihren Veranstaltungen bis zum neuen Jahr.

Doch bei „Styrum leuchtet“ dürften sie alle noch munter sein. Schließlich feiert der Verein ein närrisches Jubiläum, stehen doch immerhin stolze 6 x 11 Jahre und 40 Jahre Tanzgarde in der Vereinschronik.

Das leuchtende Fest ist für die Interessengemeinschaft Oberhausen-Styrum (IGOS) auch Gelegenheit zurückzublicken. 1000 Euro spendete der Zusammenschluss zuletzt für eine Abschlussfahrt der Luisenschule. Und Styrumer Vereinsgremien wollen künftig noch stärker an einen Tisch rücken, um ihre Jahrestermine abzustimmen.

Styrum baut auch im kommenden Jahr einen Maibaum auf

Oberhausen Freier Eintritt zum Fest Wer bei „Styrum leuchtet“ einen gemütlichen Abend verbringen möchten, der muss sich keine Eintrittskarte besorgen. Die Veranstalter vermelden: Eintritt frei! Das Fest wird in einem Zelt auf der Wiese vor der Joseph-Kirche ausgerichtet. Über die Lothringer Straße ist die Veranstaltung auch mit den Bus-Linien SB 92 und 122 erreichbar.

Einen Maibaum soll es im Oberhausener Süden auch im kommenden Jahr wieder geben. Darauf hat sich die Interessengemeinschaft verständigt – mit dem Samstag, 25. April 2020, gibt es auch schon einen Termin dafür.

Interessant dürfte auch für Auswärtige das „Styrumer Volksfest 2.0“ werden. Dieses startet mit einer starken Beteiligung der Oberhausener Schausteller vom Donnerstag, 7. Mai, bis Sonntag, 10. Mai 2020. Und auch „Styrum leuchtet“ soll im kommenden Jahr fortgeführt werden.