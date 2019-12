Oberhausen: Stadt richtet wieder mehr Förderschulplätze ein

Das überwiegend leerstehende Gebäude der ehemaligen Otfrid-Preußler-Schule in Sterkrade soll wieder ein Standort für Förderschüler werden. So hat es der Rat mit breiter Mehrheit in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen. An der Teutoburger Straße 35 sollen künftig wieder Schüler mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“ zur Schule gehen. Denn die Anmeldezahlen an Förderschulen steigen in Oberhausen, weshalb die vor vier Jahren reduzierten Förderschulplätze künftig nicht mehr ausreichen.

Fünf Förderschulen aufgelöst

Im Dezember 2014 hatte der Rat die Auflösung von fünf Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Lernen“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“ beschlossen. Übrig blieb für diese Förderschwerpunkte die Schule an der Hagedornstraße in Alstaden (ehemals Herderschule) mit einem Teilstandort am Rechenacker (ehemals Christian-Morgenstern-Schule). Die Schule an der Hagedornstraße nahm mit ihrer Dependence die Schüler der aufgelösten Förderschulen auf.

Hintergrund der Ratsentscheidung von 2014 war die Inklusionspolitik der damaligen rot-grünen Landesregierung: Um die Inklusion an Grund- und weiterführenden Schulen voranzutreiben, hatte diese Mindestgrößen an Schülerzahlen für Förderschulen festgelegt. Diese wurden von Christian-Morgenstern, Stötzner-, Herder-, Fröbel- und Otfrid-Preußler-Schule unterschritten, so dass die Stadt die Schulen schließen musste.

Schülerzahlen im Gemeinsamen Unterricht steigen

Seit dem Schuljahr 2014/15 gibt es in Nordrhein-Westfalen einen Rechtsanspruch für Förderschüler auf einen Regelschulplatz, das führte auch schon davor zu vermehrten Anmeldungen von Förderschülern an allgemeinbildenden Schulen. 2009 wurden in NRW nach Angaben des Schulministeriums 16.941 Schüler im Gemeinsamen Unterricht beschult, 2013 hatte sich die Zahl bereits verdoppelt und lag bei 35.532. Auch in Oberhausen stiegen die Schülerzahlen im Gemeinsamen Unterricht, beispielsweise an den weiterführenden Schulen von 121 Schülern im Schuljahr 2015/2016 auf 260 im Schuljahr 2017/2018.

Doch Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) von der schwarz-gelben Landesregierung leitete dann 2018 eine Kehrtwende bei der Inklusion ein. Dazu gehörte auch die Absenkung der Mindestgrößen für Förderschulen, so dass jetzt auch kleinere Systeme bestehen bleiben können.

Eine Trendwende gibt es auch bei den Anmeldezahlen: Die Schulverwaltung rechnet mit steigenden Schülerzahlen in erheblichen Umfang für die Schule an der Hagedornstraße (von 300 im Schuljahr 2017/2018 auf rund 400 im Schuljahr 2023/24). Das Anmeldeverhalten der Eltern habe sich verändert, bestätigten Schulamtsdirektor Christoph Hegener und Schulamtsleiterin Ute Jordan-Ecker im Schulausschuss. Besonders beim Übergang in die fünfte Klasse meldeten Eltern ihre Kinder vermehrt vom Gemeinsamen Unterricht ab. Zugleich stiegen die Zahlen im Bereich der sonderpädagogischen Förderung allgemein.

Anbau mit vier Klassenräumen, einer Mensa und Toiletten für 3,2 Millionen Euro

Oberhausen Platz machen am Rechenacker Vom Umzug des Teilstandortes Rechenacker der Schule an der Hagedornstraße nach Sterkrade sind auch andere Systeme abhängig. Das machte Schuldezernent Jürgen Schmidt im Schulausschuss deutlich: „Ein Teil muss Platz schaffen“, weil es erheblichen Ausbaubedarf der Kindertagesstätte am Rechenacker gebe und weil auch die Landwehr-Grundschule mehr Platz benötige. Den findet sie dann im leergezogenen Standort der Förderschule am Rechenacker. Andere leerstehende Schulgebäude als die Otfrid-Preußler-Schule kämen für die Ausweitung der Förderschulplätze nicht in Frage, gibt Schmidt an. Die Stötznerschule sei Reservestandort für Flüchtlingsunterkünfte und als möglicher Kita-Standort im Gespräch; die Gebäude der Fröbelschule seien teilweise für Wohnbebauung vermarktet und die ehemalige St.-Michael-Schule müsse noch für eine Folgenutzung zurückgehalten werden: Denn wenn die Politik tatsächlich die Einrichtung einer neuen Schule beschließen sollte, „dann eignet sich nur dieser Standort“ (Schmidt).

Weil die Schule an der Hagedornstraße nur für 200 Schüler ausgelegt ist und auch ihr Teilstandort am Rechenacker jetzt schon aus allen Nähten platzt, soll also das Gebäude der Otfrid-Preußler-Schule in Sterkrade reaktiviert werden. Das Gebäude steht weitestgehend leer, einige Räume werden von der Evangelischen Jugendhilfe genutzt – die auch hier bleiben soll (Schulsozialarbeit etc.). Die Umbauarbeiten kosten 1,8 Millionen Euro und sollen bis zum Ende des aktuellen Schuljahres 2019/20 fertig sein. Der Teilstandort Rechenacker soll dann im Sommer 2020 an die Teutoburger Straße umziehen.

Ab 2021 ist geplant, am neuen Teilstandort Teutoburger Straße in Sterkrade für 3,2 Millionen Euro einen Anbau mit vier Klassenräumen, einer Mensa und Toiletten zu errichten – im laufenden Schulbetrieb, was im Schulausschuss kritisiert wurde. Die wieder aufgestockten Förderschulplätze gehören dann zur Schule an der Hagedornstraße und sind keine eigenständige Förderschule.