Oberhausen sperrt auf der Mülheimer Straße eine Fahrbahn

Oberhausen. Eine große Baustelle auf der Mülheimer Straße führt in der nächsten Woche zu Staus und Verzögerungen – zum Glück nur drei Tage lang.

Drei Tage lang in der nächsten Woche ist die vierspurige Mülheimer Straße (B 223) in Oberhausen, die wichtige Verbindung zwischen zwei Autobahnen, nur noch auf zwei Spuren zu befahren. Die Stadt Oberhausen erwartet dadurch erhebliche Staus und Verzögerungen. Denn je Fahrtrichtung wird zwischen Falkensteinstraße und Bismarckstraße für Autofahrer nur noch eine Spur zur Verfügung stehen.

Grund ist eine Baustelle, die die Stadt Oberhausen nach eigenen Angaben dringend einrichten muss, um die Fahrbahn zu sanieren. Im Knotenpunkt Mülheimer Straße / Ebertstraße / Falkensteinstraße sowie im linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden hat sich die oberste Fahrbahndecke vom Untergrund abgelöst. Dort bildeten sich bereits mehrere gefährliche Schlaglöcher. Die Schäden ziehen sich von der Falkensteinstraße bis zur Bismarckstraße. Von Montag, 27. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli, fräsen Bauarbeiter in diesem Bereich die oberste Fahrbahnschicht ab und tragen danach lärmoptimierten Asphalt auf.

Die Arbeiten erfordern die Sperrung beider Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden und die Überleitung des Verkehrs in die Gegenfahrbahn. Während der Sanierungsarbeiten ist es nach Angaben der Stadt nicht möglich, von der Mülheimer Straße in die Falkensteinstraße und von der Falkensteinstraße in die Mülheimer Straße abzubiegen. Gleiches gilt für das Einbiegen von der Mülheimer Straße in die Bismarckstraße und in die Goethestraße.