Oberhausen: So öffnen die Interläden des Friedensdorfes

Das Friedensdorf-Geschäft „Friedas Welt“ in Schmachtendorf, hier bei der Eröffnung am 25. März 2017.

Oberhausen. Das Friedensdorf Oberhausen öffnet zwei seiner drei Geschäfte wieder für Kunden. Kunden in Sterkrade müssen noch etwas länger warten.

Auch die Friedensdorf-Läden in Oberhausen profitieren von den Lockerungen der Corona-Beschränkungen und öffnen langsam wieder ihre Türen. Schon ab Montag, 20. April 2020, können Kunden bei „Friedas Welt“ in Schmachtendorf wieder Dekoartikel und Geschenkideen kaufen. Der Interladen in Alt-Oberhausen wird eine Woche später, am 27. April, wieder öffnen. Sicherheitsmaßnahmen sollen in beiden Geschäften dafür sorgen, dass der Mindestabstand zwischen den Kunden gewahrt bleibt.

Der Interladen in Sterkrade bleibt zunächst bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die dort tätigen ehrenamtlichen Helfer gehören weitestgehend zur Risikogruppe und sollen auch weiterhin vor einer möglichen Infizierung geschützt werden, teilt das Friedensdorf mit.

Sachspenden an der Zentrale abgeben

Bis auf weiteres werden derzeit auch keine Sachspenden in den Geschäften angenommen. Wer gut erhaltene Kleidung oder anderes spenden möchte, kann die Sachen an der Zentralstelle des Friedensdorfes an der Lanterstraße 21 in Dinslaken, montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr, abgeben.

Die Öffnungszeiten werden womöglich in der kommenden Zeit noch angepasst, gelten aber zunächst wie folgt: Friedas Welt am Buchenweg öffnet Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie von 14.30-18 Uhr Uhr, Mittwoch von 10 bis-13 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr. Der Interladen an der Lothringer Straße in der Innenstadt öffnet Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.