An den tollen Tagen ändern sich Fahrzeiten und Routen der Stoag-Busse in Oberhausen.

Nahverkehr Oberhausen: So fahren Busse und Bahnen an Karneval

Oberhausen. An den tollen Tagen setzt die Stoag vermehrt Busse ein. Während der Karnevalsumzüge müssen außerdem einige Linien umgeleitet werden.

An Karneval setzen die Oberhausener Verkehrsbetriebe Stoag vermehrt Busse ein. Während der Karnevalsumzüge in Osterfeld und in der City werden außerdem einige Linien umgeleitet.

Wie die Stoag mitteilt, fahren ab Freitag (21. Februar) die Nacht-Express-Linien in den Nächten von Freitag auf Samstag (22.) und Samstag auf Sonntag (23.) so lange, bis am nächsten Morgen der normale Linienverkehr einsetzt. An Altweiber (20.) und Rosenmontag (24.) fahren die Nachtbusse je nach Linie bis etwa 1 Uhr. Wer ausgiebig feiert, steigt am nächsten Morgen in die ersten Tageslinien ein, die gegen 4.30 Uhr losfahren.

Pendelbusse während der Karnevalsumzüge in Osterfeld

Die Osterfelder Innenstadt ist während des Kinderkarnevalszugs am Samstag (22.) für den Busverkehr gesperrt und wird weiträumig umfahren. Ab 13 Uhr werden die Busse über Werthfeldstraße, Fahnhorststraße und Kapellenstraße umgeleitet. Von der Haltestelle „Olga-Park“ auf der Werthfeldstraße und einer Ersatzhaltestelle an der Vestischen Straße, Ecke Fahnhorststraße, fahren Pendelbusse in die Osterfelder Innenstadt.

Am Karnevalssonntag (23.) wird der Busverkehr ab ca. 11.30 Uhr wegen des Karnevalsumzuges in der City umgeleitet. Sämtliche Haltestellen, die im Bereich der Absperrung liegen, können von den Bussen nicht angefahren werden. Für die An- und Abreise empfiehlt die Stoag die Haltestelle „Hauptbahnhof“.

Busse statt Straßenbahnen im Einsatz

Während des Umzuges in der Oberhausener Innenstadt wird die Straßenbahnlinie 112 von etwa 12 Uhr bis 17.30 Uhr unterbrochen. Zwischen der Haltestelle „Landwehr“ und dem Hauptbahnhof fahren dann Busse statt Straßenbahnen im 15-Minuten-Takt. Während dieser Zeit pendeln die Straßenbahnen also nur zwischen „Hauptbahnhof“ und „Sterkrade-Neumarkt“ sowie zwischen „Landwehr“ und „Mülheim-Hauptfriedhof“.

Am Rosenmontag (24.) wird die Linie 957 ab 14.15 Uhr für die Dauer des Rosenmontagsumzugs in Vondern zwischen den Haltestellen „Einbleckstraße“ und „Arminstraße“ umgeleitet. Kleinere Behinderungen sind nach Angaben der Stoag im Raum Alstaden aufgrund des Pöstertrecks ab etwa 11 Uhr zu erwarten.

Straßenreinigung abwarten

Erst nach Abschluss der Straßenreinigung, überall dort, wo Jecken gefeiert haben, können die Busse der Stoag wieder den normalen Linienweg fahren. Bei den Karnevalszügen in Osterfeld und in Alt-Oberhausen rechnet die Stoag nicht mit einer Freigabe der Straßen vor 18.30 Uhr.

Weitere Informationen zu Fahrplänen und Tickets gibt es in den Stoag-Kundencentern und unter der Rufnummer 0180/6 50 40 30 (0,20 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 Euro pro Anruf aus den Mobilfunknetzen).