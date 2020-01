In der Sparkassenfiliale an der Marktstraße startet wieder die Schulranzenmesse.

Oberhausen. Ein prall gefülltes Infopaket erwartet Besucher der Schulranzenmesse. Am Samstag, 1. Februar, geht’s in der Sparkasse in der City um 10 Uhr los.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Schulranzenmesse mit vielen Infos für Familien

Der Beginn der Schulzeit ist für die Kinder und auch deren Eltern von großer Bedeutung. So bietet die Stadtsparkasse Oberhausen in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern allen Interessenten die Möglichkeit, sich in Ruhe mit dem Thema „Einschulung“ zu befassen. Am Samstag, 1. Februar, findet die Schulranzenmesse 2020 von 10 bis 14 Uhr in der Sparkassenfiliale an der Marktstraße 97 statt.

Es gibt ein umfangreiches Infoprogramm für die Besucher: Wie bereits in den vorigen Jahren prüft die AOK bei einem Schulranzen-Check den perfekten Sitz des Tornisters, wie hoch sein Maximalgewicht sein darf und welcher Ranzen zu welchem Kinderrücken passt. Die Firma Gentsch präsentiert wieder eine große Auswahl an aktuellen Schultornistern in allen Variationen.

Mit Straßenparcours

Zudem informiert die Polizei, worauf Eltern und Kinder auf dem Schulweg achten sollten und es findet auch wieder das beliebte Schulranzen-Shooting statt. Die kleinen Gäste und ihre Eltern erwarten noch weitere spannende Messe-Aktionen. Dazu gehören neben dem Straßenparcours der AOK ein Seh- und Reaktions-Test, eine Malaktion und ein Rauschbrillenparcours der Verkehrswacht sowie eine Kinderschmink-Aktion und eine Vorführung der Taiwan Do Akademie.