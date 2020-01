Oberhausen. Schüler einer Gesamtschule in Oberhausen haben einen Exhibitionisten gestellt. Der 23-Jährige soll im Treppenhaus der Schule onaniert haben.

Oberhausen: Schüler überwältigen Exhibitionisten

Schüler der Gesamtschule Osterfeld in Oberhausen haben am Mittwoch einen Exhibitionisten gestellt. Der 23-Jährige onanierte laut Polizeibericht zunächst im Treppenhaus der Schule – mit Blick auf eine Gruppe Schülerinnen.

Die drei Schüler waren auf dem Weg zum Unterricht, als sie den Mann mit heruntergelassener Hose durch ein Fenster erspähten. Sie eilten in die Schule und schrien den Täter laut an. Der Exhibitionist flüchtete, verfolgt von den Jugendlichen, in Richtung Bergstraße.

Schüler setzt Exhibitionisten außer Gefecht

Dort stellten die Schüler den Mann in einem Ärztehaus. Es entstand ein Gerangel: Der 23-Jährige wollte laut Polizeibericht sofort wieder flüchten, wurde dann aber mit Unterstützung eines 41-jährigen Zeugen zunächst festgehalten. Daraufhin bedrohte der Täter einen 15-jährigen Schüler, wollte ihn offenbar sogar schlagen. Was er nicht wissen konnte: Der Schüler ist Hobby-Kampfsportler, wehrte den Angriff ab und setzte den Täter durch einen gezielten Faustschlag außer Gefecht.

Eine zwischenzeitlich alarmierte Streifenwagenbesatzung war mittlerweile eingetroffenen. Die Polizisten nahmen den Exhibitionisten fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann auch für weitere Taten verantwortlich ist: Bereits am Montag waren zwei Frauen in Osterfeld belästigt worden. Eine weitere Frau meldete sich nach der Berichterstattung. Sie sei von einem Unbekannten am St. Marien-Hospital angesprochen worden. Der Mann habe mehrfach gefragt, ob sie an ihm sexuelle Handlungen vornehmen könne.