Oberhausen schafft mehr neue Wohnungen für Familien

Das Modell ist schon fertig: Neue Wohnungen entstehen bis Mitte 2022 an der Hermann-Albertz-Straße in der Oberhausener Innenstadt.

Oberhausen. Deutlich mehr Wohnungen sind im vergangenen Jahr in Oberhausen den Eigentümern und Mietern übergeben worden als noch ein Jahr zuvor.

Im vergangenen Jahr sind 30 Prozent mehr neue Wohnungen in Oberhausen fertiggestellt worden als 2018.

Nach der neuesten Statistik des Landesamtes IT.NRW sind 158 Wohngebäude errichtet worden – ein Jahr zuvor waren es nur 122. Die meisten neuen Häuser waren 2019 klassische Einfamilienhäuser, entweder als Reiheneigenheim oder als frei stehendes Gebäude. Insgesamt wurden so im vergangenen Jahr 371 neue Wohnungen an Mieter oder Eigentümer übergeben – ein Plus von einem Viertel. 2018 waren es nur knapp 300 Wohnungen.

Oberhausen liegt mit diesem starken Anstieg deutlich über dem Schnitt von ganz NRW: Im Jahr 2019 wurden 48.647 neue Wohnungen geschaffen – das waren 1,2 Prozent mehr als im Jahr 2018. Und der kleine Bauboom von Wohnungen soll weiter gehen: So baut beispielsweise Immobilienunternehmer Ingo Plaßmeier zusammen mit der Stadtsparkasse Oberhausen ab November 2020 an der Hermann-Albertz-Straße in der Oberhausener Innenstadt zwei Häuser mit insgesamt 32 neue Wohnungen.