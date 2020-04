Oberhausen: S 3 und RE 49 fallen wegen Corona komplett aus

Corona zwingt den Zugverkehr in die Knie. Wegen hoher Krankenstände und Personalmangels kann Abellio teilweise keine Fahrten auf seinen Linien anbieten.

Auf einigen Linien von Abellio kommt es aufgrund der Corona-Situation aktuell zu erheblichen Einschränkungen. Personalmangel und ein hoher Krankenstand führen zu Zugausfällen in weiten Teilen des Netzes der S-Bahn Rhein-Ruhr.

Ausfälle bei der S3: Ersatzverkehr ist eingerichtet

In Oberhausen sind die S 3 und der RE 49 betroffen. Bereits am Mittwoch, 29. April, waren die Auswirkungen auf den Regionalverkehr zu spüren. Wie Abellio jetzt mitteilt, fallen ab Donnerstag, 30. April sowie von Samstag, 2. Mai bis zum Freitag, 8. Mai die Züge der Linie S3 (Oberhausen – Hattingen) komplett aus.

Bahnreisende werden nun gebeten, zwischen Mülheim-Styrum, Mülheim Hbf, Essen Hbf und Essen-Steele Ost nach Möglichkeit auf die S 1 oder andere Linien auszuweichen. Es verkehrt zusätzlich ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Ausfälle beim RE 49: Pendler müssen Umsteigen

Die Fahrten der Linie RE 49 (Wesel – Wuppertal) entfallen von Montag, 4. Mai bis Samstag, 8. Mai ebenfalls komplett. Pendlern werden gebeten, zwischen Essen und Wuppertal auf die S 9 umzusteigen. Zwischen Essen und Oberhausen bieten sich laut Abellio andere Linien an, die mit einem Umstieg in Duisburg oder Essen-Altenessen erreicht werden können. Zuggäste sollten dies bei ihrer Reiseplanung berücksichtigen. Ein zusätzlicher Schienenersatzverkehr mit Bussen befindet sich noch in Planung (Stand: Donnerstag, 16 Uhr).

Weitere Infos zu betroffenen Linien und Ersatzfahrplänen auf www.vrr.de und www.abellio.de