Oberhausen profitiert vom Verband LVR mit 48 Millionen Euro

In den Oberhausener LVR-Industriemuseen, hier die St. Antony-Hütte, sowie in der LVR-Förderschule sind rund 140 Menschen beschäftigt.

Oberhausen. Oberhausen zahlt zwar erst einmal viel Geld an den Landschaftsverband als Umlage, doch dafür bekommt die Stadt eine Menge zurück.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist ein kommunaler Zusammenschluss, um übergeordnete Dienstleistungen für die Städte und Gemeinden gegen Umlagezahlungen zu erledigen: Psychiatrie, Grünflächen-Pflege, Behinderteneinrichtungen, Museen und andere Kultureinrichtungen.

Nun macht der in Köln sitzende Verband Werbung in eigener Sache – und hat errechnet, dass sich die Arbeit für Oberhausen unter dem Strich sogar finanziell auszahlt. Danach hat die Stadt Oberhausen im Haushaltsjahr 2019 eine Umlage in Höhe von 59 Millionen Euro an den LVR entrichtet. Im gleichen Zeitraum flossen aber nach LVR-Kalkulation Leistungen in Höhe von 107 Millionen Euro in die Stadt zurück. Das ist ein Nettogewinn für Oberhausen von rund 48 Millionen Euro.

Fast 70 Millionen Euro für Behinderte und Pflegebedürftige

Rund 65 Millionen Euro hiervon sind Eigenmittel des LVR und 42 Millionen Euro stammen aus Bundes- und Landesmitteln, die vom LVR bewirtschaftet werden, sowie aus der Ausgleichsabgabe der Arbeitgeber, wenn diese zu wenig behinderte Menschen beschäftigen. Dies geht aus der LVR-Leistungsübersicht 2019 hervor. Über 67,6 Millionen Euro wurden vom LVR in der Stadt Oberhausen für die Sozialhilfeleistungen an Behinderte, Pflegebedürftige, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen ausgegeben. Mit mehr als 217.000 Euro förderte der LVR in Oberhausen zudem die Kultur.

Wichtige Rolle als Arbeitgeber

Der LVR nimmt mit seinen Einrichtungen in Oberhausen auch eine wichtige Rolle als Arbeitgeber ein: Insgesamt arbeiten in der LVR-Förderschule und im LVR-Industriemuseum 140 Mitarbeiter. In der Oberhausener LVR-Förderschule werden 164 Kinder und Jugendliche unterrichtet.