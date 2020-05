Oberhausen: Polizisten riechen bei Verkehrskontrolle Drogen

Oberhausen. Eigentlich ist die Oberhausenerin den Polizisten wegen ihrer Fahrweise aufgefallen. Mit zu Wache musste die 24-Jährige wegen ihres Drogenkonsums.

Wegen ihrer unsicheren und andere Autofahrer gefährdenden Fahrweise ist eine 24-Jährige am Dienstagabend der Polizei aufgefallen. Zuerst beobachtete eine Streifenwagenbesatzung die Oberhausenerin, als sie beim Linksabbiegen von der Post- in die Gerichtsstraße so weit in die nebenliegende Spur geriet, dass der dort fahrende schwarze Kleinwagen nur durch seine schnelle Reaktion einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Die Polizisten fuhren der Oberhausenerin nun hinterher und sahen auf der Tannenbergstraße erneut ein unsicheres Überholmanöver, bei dem die Fahrerin die gesamte Gegenfahrbahn benutzte, um an einem Radfahrer vorbeizufahren. Die Polizisten stoppten jetzt die Fahrt und kontrollierten die Fahrerin. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten durch das geöffnete Fenster ein starker Marihuanageruch entgegen. Auf Nachfrage händigte der 27-jährige Beifahrer den Polizisten eine zu einem Viertel mit Cannabis gefüllte Plastiktüte aus, die er unter dem Beifahrersitz hervorgeholt hatte.

Fahrzeuginsassen mussten mit zur Polizeiwache

Beide Fahrzeuginsassen mussten nun mit zur Polizeiwache. Dort wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und damit auch das „zukünftige Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum untersagt“, so die Polizei, sowie ein „Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet“.

Der Beifahrer wurde zum Vorwurf des illegalen Handels mit Cannabis vernommen, nachdem auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen jetzt den Fahrer des schwarzen Kleinwagens, der durch seine schnelle Reaktion den Zusammenstoß mit dem blauen Nissan mit DIN-Kennzeichen verhindert hat. Zeugen werden gebeten sich unter 0208-8260 oder per Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) zu melden.