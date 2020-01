Oberhausen: Polizei stoppt Drogenfahrt in der Fußgängerzone

Oberhausen. Ein junger Autofahrer war abends mit seinem Pkw in der Sterkrader Fußgängerzone unterwegs – doch nicht nur dieses Delikt wird nun geahndet.

Autoverkehr in der Fußgängerzone – darüber klagen immer wieder Passanten. Dieser Fall hat allerdings einen besonderen Hintergrund.

Am späten Montagabend stoppte eine Polizeistreife gegen 22 Uhr einen Autofahrer in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße in Oberhausen-Sterkrade. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Der Drogentest reagierte positiv. Der junge Fahrer gab an, dass er zuletzt vor zwei Wochen Cannabis konsumiert habe.

Die Polizei untersagte dem jungen Mann die Weiterfahrt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Anzeige erstattet.