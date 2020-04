Oberhausen: Polizei schnappt mutmaßlichen Autoknacker

Oberhausen. Anwohner beobachten in der Osternacht Verdächtiges in Oberhausen und rufen die Polizei. Die erwischt daraufhin einen mutmaßlichen Autoknacker.

Anwohner haben in Oberhausen dafür gesorgt, dass bei einem mutmaßlichen Autoknacker an Ostermontag kurz nach Mitternacht die Handschellen geklickt haben. Der junge Mann war an der Theresenstraße an einem Wagen zugange. Zeugen alarmierten die Polizei.

Alle verfügbaren Streifenwagen machten sich auf den Weg und erhielten noch während der Fahrt eine Täterbeschreibung sowie den Hinweis, dass der Verdächtige nun in Richtung Duisburger Straße geflüchtet war. „Die Flucht war nur von kurzer Dauer“, heißt es im Polizeibericht. Auf einem Parkplatz an der Buschhausener Straße konnten Beamte den 20-Jährigen stellen.

Die Polizisten fanden bei ihm ein Autoradio, ein Navigationssystem sowie eine Festplatte. Außerdem hatte er Tatwerkzeug dabei. Der junge Mann, der nicht zum ersten Mal polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde vorläufig festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.