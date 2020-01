Oberhausen: Polizei muss bei Stadtmeisterschaften eingreifen

Eklat bei der Endrunde der Hallen-Stadtmeisterschaften im Fußball: Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Polizei zur Willy-Jürissen-Halle ausgerückt, um eine sich entwickelnde Schlägerei zwischen zwei Fußballmannschaften der Senioren zu stoppen.

Beim letzten Gruppenspiel im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trafen der Vorjahressieger SC 20 Oberhausen und die Arminia Klosterhardt aufeinander. Nachdem die Arminia mit 1:0 in Führung gegangen war, schafften die Spieler des Sportclubs später den Ausgleich und wenige Sekunden vor Schluss den Siegtreffer zum 2:1.

Spieler des SC 20 und der Arminia Klosterhardt gehen aufeinander los

Damit sollte der Club ins Halbfinale einziehen, wären nicht die Fans der Mannschaft jubelnd aufs Spielfeld gestürmt. Der sportliche Sieger sollte wegen des Verhaltens seiner Anhänger disqualifiziert werden. Das sorgte für heftige Reaktionen. Wie Augenzeugen berichten, attackierte der Stürmer des SC 20 darauf einen Spieler der Arminia Klosterhardt. Zuvor soll er bereits immer wieder die Zuschauer-Ränge, wo sich die Fans der gegnerischen Mannschaft aufhielten, provoziert haben. Die Situation zwischen den Mannschaften drohte zu eskalieren.

Angespannte Stimmung zwischen den Mannschaften

Die Oberhausener Polizei wurde mit der Nachricht alarmiert, dass bis zu 50 Personen sich in der Halle schlagen würden. Als die Einsatzkräfte an der Halle eintrafen, gab es zwar keine Schlägerei, die Stimmung sei aber angespannt gewesen, so die Polizei Oberhausen.

Auf dem Parkplatz vor der Halle ging die Rangelei zwischen den Spielern offenbar weiter. Nach Angaben der Polizei wurde aber niemand verletzt. Vor Ort sei alles ruhig gewesen, betonte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Polizei mit sieben Einsatzwagen vor Ort

Sieben Einsatzwagen seien zur Willy-Jürissen-Halle geschickt worden. „Alles, was wir hier in Oberhausen haben“, so ein Polizeisprecher. Das Turnier wurde für mehr als eine Stunde unterbrochen. Am Ende spricht die Polizei von einer „Überreaktion“. Um 17.15 Uhr ist klar: Der SC 20 wird nicht disqualifiziert und erreicht das Halbfinale.

