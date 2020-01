Oberhausen. Die Polizei sucht Zeugen: Am frühen Freitagmorgen sind in der Innenstadt Blutspuren gefunden worden. Sie könnten auch von einem Tier stammen.

Oberhausen: Polizei folgt einer mysteriösen Blutspur

Am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr sind an der Ecke Hermann-Albertz-Straße/Linsingenstraße Blutspuren gefunden worden. Dies teilt die Polizei mit. Mittlerweile sind an weiteren Stellen im Stadtgebiet Blutflecken entdeckt worden. „Es könnte sich um Blut eines Menschen handeln“, so die Polizei. Die Blutflecken fanden sich unter anderem an der Marktstraße, der Poststraße, der Bismarckstraße und am Uhlandplatz.

Polizeihund und Helikopter eingesetzt

Zur Zeit hat die Polizei nach eigenen Angaben keinerlei Hinweise zu der Art der Verletzung oder deren Entstehung. Zur Fahndung nach einer verletzten Person ist heute Morgen auch ein Hubschrauber sowie ein speziell ausgebildeter Polizeihund, ein Mantrailer, eingesetzt worden. Die Spuren werden gesichert und weiter ausgewertet. Beobachtungen, die in Zusammenhang mit diesen Spuren stehen könnten, bitte dringend der Oberhausener Polizei melden 0208 826-0.