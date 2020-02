Oberhausen. Die Ambulante Krankenpflege an der Lothringer Straße sieht sich wegen der neuen Parkgebühren in Oberhausen in ihrer Existenz bedroht.

Oberhausen: Pflegedienst-Mitarbeiter klagen über Parktickets

Nach vielen hitzigen Diskussionen ist zum 1. Februar die neue Parkraumbewirtschaftung in Oberhausen in Kraft getreten. Wirklich entspannt hat sich die Stimmungslage in den betroffenen Straßen bei näherer Betrachtung jedoch nicht. „Wir fühlen uns allein gelassen“, sagt Nicole Kock, Leiterin der Zentralen Ambulanten Krankenpflege (Z.A.K.). Das seit 30 Jahren an der Lothringer Straße ansässige Unternehmen sieht sich in seiner Existenz bedroht und hofft nun auf die Hilfe von Oberbürgermeister Daniel Schranz.

„Es geht uns nicht darum, dass wir umsonst parken wollen. Wir möchten nur eine Lösung finden, die uns und allen Mitarbeitern weiter hilft“, macht Inhaberin Elke Vermöhlen deutlich. Zwar habe Z.A.K. entsprechende Sondergenehmigungen für die elf Einsatzfahrzeuge beantragt und erhalten. Diese gelten aber nur für das Parken am Wohnort der jeweiligen Patienten, nicht aber für die Bestückung der Fahrzeuge vor der Einsatzzentrale. „Das ist für uns eine wirklichkeitsfremde Regelung“, sagt Vermöhlen.

„Brötchentaste“ reicht nicht aus

Die Mitarbeiter, die beispielsweise die Spätdienste ab 15 Uhr antreten, würden deshalb ihre Fahrzeuge an der etwa zehn Minuten entfernten Landwehr abstellen, um von dort ihre Touren zu starten. „Wenn diese die Medikamente bis dorthin tragen müssen, ist das wertvolle Zeit, die uns bei der Krankenpflege natürlich fehlt“, sagt Nicole Kock. „Wir haben sowieso schon im Bereich der Pflege eine Unterversorgung, die noch zunehmen wird.“ Elke Vermöhlen ergänzt, dass so um die 100 Arbeitsstunden verloren gingen. „Fast eine Vollzeitstelle.“

Eine gebührenfreie Parkzeit von 15 Minuten durch die sogenannte „Brötchentaste“ sei als Parkticket für die Einsatzfahrzeuge häufig zu kurz bemessen. „Eine Viertelstunde reicht kaum aus. Allein um das Ticket zu ziehen und ins Auto zu legen sind drei Minuten bereits weg“, sagt Kock, deren Mitarbeiter nicht allein mit dem Abholen der Medikamente im Büro beschäftigt sind. „Es fallen Telefonate mit Angehörigen und Ärzten und andere Erledigungen an, die auch mal gerne bis zu zwei Stunden dauern.“

In Styrum eine feste Größe

Oberhausen Konzept 2017 entwickelt Die Planungen für das seit dem 1. Februar umgesetzte Parkraumbewirtschaftungs-Konzept, wie es offiziell heißt, hatte die Stadt bereits 2017 in Auftrag gegeben. Ein externer Gutachter führte aufwändige Analysen durch und erstellte daraufhin das Konzept. Bürger hatten bei mehreren Veranstaltungen die Möglichkeit, sich in die Diskussion einzubringen – die Resonanz fiel allerdings gering aus.

Einige Mitarbeiter hätten bereits über eine Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses nachgedacht. „Die finanzielle Mehrbelastung, aber auch die schwierigen Pendelwege zwingen viele zu dieser Überlegung“, erklärt Inhaberin Daniela Jablonka, die es sehr bedauern würde, wenn das Unternehmen den Standort wechseln müsste. „Wir sind in Styrum eine feste Größe und wir fühlen uns hier sehr wohl.“ Auch deshalb hat sich die Ambulante Krankenpflege mit einem persönlichen Schreiben an Oberbürgermeister Daniel Schranz gewandt.

In der Stadtkanzlei hat man den Brief bereits gelesen. „Wir nehmen die Sorgen unserer Bürger sehr ernst und werden das Schreiben schnellstmöglich beantworten“, heißt es von Seiten der Stadt auf Nachfrage dieser Redaktion. Jedoch sei im Bereich der Sondergenehmigung die Stadt an die Vorgaben des Landes NRW gebunden, die kein Parken vor der Einsatzzentrale vorsehen.

Als Alternative schlägt Z.A.K. die Einführung von Tages- oder Monatstickets auf der Lothringer Straße vor. „Die Kosten für die Mitarbeiter würden wir übernehmen“, erklärt Nicole Kock.