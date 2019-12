Schwerste deutsche Schicksalstage und die Schönheit des Sterbens – wer mit solchen Ausstellungsthemen aufwartet, sollte doch bitte zum ersten Advent die morbide Kunst wieder einpacken? Frank Gebauer und seine Mitstreiter in der Niebuhrg halten sich nicht daran – und sie haben recht: Sowohl in der Galerie Underground im schmalen Kellergang unter der einstigen Concordia-Lohnhalle als auch im lichten Entree des Theaters in der Niebuhrg zeigen sich bezwingende Werke, die mit tannengrüner Idyllik allerdings nichts zu tun haben.

„Eleven Nine“ in der Galerie Underground: im Vordergrund die Fotografie „Auschwitz I“ von Hildegard Hugo. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Frank Gebauer, der Pop-Art-Provokateur im Kreis der Kunstinitiative Ruhr, nennt die Werkschau von zwölf Kreativen in Umkehrung der gängigen „Nine Eleven“-Formel für den 11.9.2001 nun „Eleven Nine“: jenes deutsche Datum, über das ganze Bibliotheken geschrieben wurden. Von der Ausrufung der ersten deutschen Republik 1918 über den Hitler-Putsch 1923 bis zu den Pogromen 1938 – auf deren Folgen sich die meisten Arbeiten beziehen.

„Das schwarze Becken“ zeigt das Freibad der SS-Wachleute

Gebauer selbst schuf eine großformatige Collage, die Weimarer Klassik in Gestalt des Goethe-Schiller-Denkmals mit dem Portal des nahen KZ Buchenwald vereint. Ganz unbearbeitet zeigt er im Foyer ein unfassbares Foto aus der Gedenkstätte Auschwitz, er nennt’s „das schwarze Becken“: Es zeigt das Freibad der SS-Wachleute, links ihre Backstein-Kasernen, rechts der Stacheldrahtzaun des Vernichtungslagers.

Seinem Foto-Kollegen Joachim Dudek will der Ausstellungsmacher zur Finissage einen „Atelierpreis“ verehren: So schlicht, novemberdunkel, aber anspielungsreich sind die Aufnahmen, etwa jene sturmgepeitschter Äste mit dem Titel „Wer Wind sät . . .“ Stolz weist Frank Gebauer auf zwei kleine Gemälde des 78-jährigen Duisburgers Wolfgang Gritschke, der mit einem Blick wie Chagall zwei Rabbiner porträtierte.

Hochästhetisches Miteinander von Todesangst und herber Landschaft

„O schaurig ist’s über’s Moor zu gehen“: Damit gruselte Annette von Droste-Hülshoff etliche Schüler-Generationen. Auch Frank Gebauer und Claudia Wädlich als Lyrikerin zelebrieren in der Niebuhrg-Lohnhalle ein hochästhetisches Miteinander von Todesangst und herber Landschaft: In Doppelungen und achsensymmetrischen Spiegelungen erhebt der Fotograf schüttere Ruhrgebiets-Gehölze zum „Selbstmöderwald“. Mit dem „Waldpoem“ der Oberhausener Autorin wird daraus demnächst ein Fotokunstbuch.

„Schaurig ist’s . . .“: ein „Totenhemd" neben einem Bild der Serie „Selbstmörderwald“. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Doch diese Einzelausstellung Gebauers heißt nicht leichtfertig „Harakiri – zum Sterben schön“: Denn im Mittelpunkt steht die Andeutung eines Torii, jenes elegant geschwungenen Portals, wie es in Japan die Grenze zwischen profaner und sakraler Welt markiert: Hier rahmt es ein Porträt der Diva Maria Callas – und steht in Sichtachse zu einem besonderen Schrein aus einem verrotteten Aktenschränkchen zwischen zwei alten Schreibmaschinen: Die in die Walzen eingespannten Gedichte heißen „Hiroshima“ und „Nagasaki“.

Oberhausen Zwei Finissagen und eine Zugabe Die Einzelausstellung „Harakiri – zum Sterben schön“ endet offiziell bereits am Montag, 9. Dezember. Die Finissage um 19 Uhr gestalten Karsten Kupka, der schaurig-schöne Texte vorträgt, Martina Lichter, die Gitarre spielt und Claudia Wädlich mit einer Performance zu ihren Gedichten. Für eine Zugabe sorgt die beliebte „Printenbuhrg“ vom 13. bis 15. Dezember: Dann versetzt Frank Gebauer die Ausstellung vom Parterre der Lohnhalle auf die Empore. Die Ausstellung „Eleven Nine“ in der Galerie Underground (im Souterrain der Lohnhalle) hat ihre Finissage am Donnerstag, 12. 12., um 19 Uhr mit zwölf Künstlern.

Frank Gebauer wäre allerdings nicht der rasant arbeitende Pop-Art-Porträtist, wenn er sein strenges Thema wirklich durchhalten könnte. Etliche Bilder sind viel mehr eine Feier des Lebens als ein „Memento mori“. Sei es die als 80-jährige Bürgerrechtlerin ungemein hoheitsvolle Nichelle Nichols (die meisten kennen sie als „Lieutenant Uhura“) oder die barocken inszenierten Fotos im Look von Velazquez und Vermeer: Diese Schönheit kann gar nicht des Todes sein.