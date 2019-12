Oberhausen. Damit in den Ferien 2020 die Betreuung für Kinder in Oberhausen funktioniert, sucht die Stadt noch junge Menschen ab 16 Jahren als Aufpasser.

Oberhausen: Mitarbeiter für die Ferienspiele 2020 gesucht

Die Stadt Oberhausen bietet auch im nächsten Jahr wieder Ferienspiele für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien können die Kinder an vielen verschiedenen Standorten spannende und lustige Ferien verbringen.

Wie auch in den vergangenen Jahren sind Betreuungszeiten zwischen 7.30 und 16 Uhr sowie eine tägliche Mittagsverpflegung möglich. Um die vielfältigen Angebote gründlich planen und vorbereiten zu können, sucht die Stadt junge engagierte Menschen ab 16 Jahren, die während der Oster-, Sommer- und Herbstferien 2020 Zeit und Lust haben, eine Ferienspielgruppe zu betreuen.

Erste-Hilfe-Kursus und Grundschulung in Recht

Voraussetzung für den Einsatz als Betreuer ist die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kursus (neun Stunden) und an einer Grundschulung in Recht und Aufsichtspflicht (acht Stunden). Diese Kurse werden durch die Ferienspiele organisiert. Außerdem nehmen die Betreuer an mehreren vorbereitenden Teamsitzungen vor Ort teil und beteiligen sich aktiv an der Planung und Vorbereitung der Angebote.

Unter www.ferienspiele-oberhausen.de können sich interessierte Jugendliche umfassend über die Ferienspiele informieren und einen Anmeldebogen herunterladen. Weitere Informationen gibt es bei der Stadt Oberhausen, Fachbereich 3-1-50/Ferienspiele, Martin Glowka, 0208 62921 173.