Oberhausen: Radweg auf Teutoburger Straße falsch markiert

Oberhausen. Beim Radweg hat sich die Firma nicht an Vorgaben der Stadt gehalten. Nun muss die Bezirksvertretung Osterfeld entscheiden, wie es weitergeht.

Es hätte alles so einfach werden können mit dem neuen Radfahrstreifen an der Teutoburger Straße. In den Herbstferien sollte eine Alternative zum alten Hochbord-Radweg geschaffen werden und der Radverkehr dank neuer Fahrbahnmarkierungen auf die Straße verlegt werden. Dann folgte das schlechte Wetter, Protest von Anwohnern, Autofahrern und auch aus der Politik. Zuletzt legte Karl Heinz Mellis, für das Bürgerbündnis BOB in der Bezirksvertretung Osterfeld aktiv, den Zollstock an und stellte fest: Der Parkstreifen ist nicht breit genug. Sein Vorwurf: Die Stadtverwaltung hat auf ganzer Linie versagt.