Oberhausen: Lehrerverband fordert strengen Corona-Schutz

Oberhausen. Der Verband VBE sieht die Stadt jetzt in der Pflicht, Schüler und Lehrer bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs bestmöglich zu schützen.

Die Oberhausener Stadtverbandsvorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE (Verband Bildung und Erziehung), Regina Trampnau, befürwortet den schrittweisen Einstieg in den Schulbetrieb ab dem 4. Mai und den Beginn mit den jeweiligen Abschlussjahrgängen in den einzelnen Schulformen. „Ich bin froh, dass Vieles vom dem, was der Verband Bildung und Erziehung in seinem Denkanstoß zur Wiedereröffnung der Schulen in NRW als Rahmenbedingungen gefordert hat, nun umgesetzt werden soll, so Regina Trampnau.

Mit dem gegebenen Vorlauf habe der Schulträger, also die Stadt Oberhausen, nun die Möglichkeit die dringend nötigen Voraussetzungen zu schaffen, um die Gesundheit aller an den Oberhausener Schulen Beschäftigten, der Schülerinnen und Schüler und deren Familien bestmöglich zu schützen.

„Definieren wer zur Risikogruppe gehört“

Dazu gehört es laut Trampnau, die für die Schulöffnung notwendige Infrastruktur zu gewährleisten, also dafür zu sorgen, dass Sekretariate besetzt und Hausmeister- sowie Reinigungsdienste an jeder Schule sichergestellt sind, eine mindestens tägliche Reinigung aller Räumlichkeiten erfolgen kann und Desinfektionsmittel, Seife und Papierhandtücher in ausreichender Menge vorhanden sind.

„Darüber hinaus ist es wichtig, dass ganz klar definiert wird, wer zu der sogenannten Risikogruppe gehört, sowohl in den Kollegien als auch auf Schülerseite. Die Verantwortung kann hier nicht auf die Schulleitungen abgewälzt werden“, meint Trampnau.

Mittagessen in der Ganztagesbetreuung sicherstellen

Außerdem sei zu klären, wie in der Ganztagsbetreuung unter Einhaltung gebotener Sicherheitsstandards ein Mittagessen und das nötige Personal zur Ausgabe bereitgestellt werden können. Dabei müsse der bestmögliche Schutz aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen an erster Stelle stehen, betont die Stadtverbandsvorsitzende.

Regina Trampnau, VBE-Vorsitzende in Oberhausen Foto: Sibylle Ostermann

Auch müsse ständig im Auge behalten und überprüft werden, ob und inwieweit alle Maßnahmen zur nötigen Distanz und Hygiene Wirkung zeigen. Nur so könne sichergestellt werden, dass die bisherigen und kommenden Anstrengungen auf allen Seiten, insbesondere auch der Eltern und des Personals in den Notbetreuungen sowie der Lehrkräfte im Homeoffice, nicht vergebens waren und alle gesund bleiben.

Der VBE vertritt in NRW 24.000 Pädagoginnen und Pädagogen und hatte im Vorfeld des von Bund und Ländern beschlossenen Schulbeginns das Papier „Denkanstoß zur Wiedereröffnung der Schulen“ veröffentlicht und an die Politik adressiert.