Oberhausen. Autofahrer-Frust im Stadtnorden: 20 Euro soll ein Mann zahlen, nachdem er an der Weseler Straße halb auf dem Gehweg geparkt hat.

Oberhausen: Knöllchen-Frust an der Weseler Straße

Lange Zeit hat ein Sterkrader Autofahrer an der Weseler Straße im Abschnitt zwischen Zechenstraße und Weierstraße mit seinem Pkw immer wieder halb auf dem Gehweg geparkt. „Daran hat sich nie jemand gestört. Knöllchen gab es auch nie“, sagt der Mann, der anonym bleiben, aber trotzdem seinem Frust Luft machen möchte, denn: „Jetzt hatte ich plötzlich ein Knöllchen im Briefkasten!“, ärgert sich der sichtlich genervte Autofahrer.

20 Euro soll der Oberhausener zahlen, weil hier das Parken „halb auf dem Gehweg“ nicht offiziell erlaubt ist. Der Autofahrer aus dem Stadtnorden steht mit seinem Knöllchen-Frust in diesem Straßenabschnitt offenbar nicht alleine da; hier gibt es eine kleine, an Werktagen rege besuchte Geschäftszeile. Auch zahlreiche andere Autofahrer parken hier deshalb immer wieder halb auf dem Gehweg, um etwa diese kleinen Läden zu besuchen oder Anderes zu erledigen.

Als unsere Redaktion am Montag vor Ort ist, um die Lage zu checken, wird unser Team direkt angesprochen. Ein Passant berichtet, dass es eigentlich nie Probleme damit gegeben habe, hier halb auf dem Gehweg zu parken, zumal der Verlauf des Radweges – direkt neben dem Gehweg gelegen – dafür in diesem Abschnitt einen genügend großen Platz bzw. Zwischenraum lasse.

Ein Anwohner stellt offenbar vermehrt Anzeigen

Doch jetzt stelle offenbar ein direkter Anwohner der Weseler Straße vermehrt und gezielt Anzeigen bei der Stadtverwaltung, um dagegen vorzugehen; Anzeigen, die nicht selten mit einem entsprechenden Beweisfoto versehen sind: Prompt hagelt es Knöllchen, wie nun Ende Januar im Fall des Sterkraders.

Grundsätzlich gilt: Fußgänger und Radfahrer sollen freie Bahn haben und ungehindert sowie sicher passieren können. Das Parken auf dem Gehweg ist deshalb streng genommen nur erlaubt, wenn dies durch ein entsprechendes Verkehrszeichen vorgesehen ist. Dieses blau-weiße Schild zeigt, wie die Autos aufzustellen sind: mit zwei der vier Räder auf dem Gehweg.

Doch das Ordnungsamt verfügt durchaus über einen gewissen Spielraum bei der konkreten Entscheidung, ob es in einer bestimmten Situation Knöllchen hagelt oder nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Behörde können beim Falschparken nach dem „Opportunitätsprinzip“ entscheiden und die „Verhältnismäßigkeit“ berücksichtigen; sie haben also eine gewisse Handlungsfreiheit innerhalb des vorgegebenen rechtlichen Rahmens. Vor diesem Hintergrund wurde offenbar auch das Parken halb auf dem Gehweg an der Weseler Straße lange Zeit toleriert.

Kontakt mit dem Ordnungsamt aufgenommen

Knöllchenfrust gibt es derzeit vermehrt im Abschnitt zwischen Zechenstraße und Weierstraße an der Weseler Straße. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Der Sterkrader Autofahrer, der nun 20 Euro berappen soll, hat zum Wochenauftakt bereits Kontakt mit dem Ordnungsamt Oberhausen aufgenommen und den Fall nochmals aus seiner Sicht im Detail geschildert. Sein 20-Euro-Bußgeld will er bezahlen, doch mit Blick auf die künftige Situation hat er den klaren Appell an das Ordnungsamt parat, hier schnellstmöglich besagtes Schild (laut Straßenverkehrsordnung das Zeichen Nr. 315) in diesem Abschnitt der Weseler Straße aufzustellen.

Unsere Redaktion schickte am Montag dazu eine Anfrage an die Stadtverwaltung, über deren Antwort wir zeitnah berichten werden.