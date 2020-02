Oberhausen. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern, aber an Karneval verabschiedet sich Gastronom Schürmann vom „Schröder“ in der Oberhausener City.

Ans Trömmelche sind sie in diesen Tagen längst gewöhnt, die Jecken. Aber zwischendurch gibt’s auch mal Paukenschläge. Sie kommen zum Karnevalshöhepunkt und sie betreffen die Innenstadt-Gastronomie.

Leerstand soll es in den Räumen nicht geben

Paukenschlag Nummer 1: Nach 21 Jahren verabschiedet sich das bei Karnevalsfreunden und vielen anderen Gästen sehr beliebte „Schröder“ auf der Nohlstraße – vorübergehend, denn es gibt keinen Leerstand, da schon im März ein Nachfolger aktiv wird. Gastronom Meinolf Schürmann hatte relativ lange Zeit mit einigem Erfolg die Lücken geschlossen, die beispielsweise das Fehlen von „Queen’s Pub“ an der Langemarkstraße oder „Vogue“ an der Nohlstraße für abendliche Kundschaft gerissen hatten.

Der „Schröder“-Pächter hatte jetzt sieben Jahre lang an wechselnde Personen unterverpachtet und so darauf reagiert, das an der Stadtgrenze zu Mülheim liegende Lokal „Schublädchen“ unter seine Fittiche genommen zu haben. Das hat er mit viel Witz und Verve zu schöner Blüte geführt. Den Spagat mit beiden Lokalitäten und durchaus ähnlicher Kundschaft wollte er sich allerdings nicht länger zumuten. Seinen Abschied vom „Schröder“ feiert er zum Karneval, und zwar vom Altweibertag bis zum Karnevalssonntag.

Altweiberball im Hotel zum Rathaus abgesagt

Paukenschlag Nummer 2: Am Altweibertag – in dem traditionell in eigentlich allen Kneipen „was los“ ist, wird es diesmal in der City etwas ruhiger zugehen, da die Alte Oberhausener Karnevalsgesellschaft Weiß-Rot von 1889 (AOK) ihren angestammten „Altweiberball“ im „Hotel Zum Rathaus“ abgesagt hat. Hintergrund ist der vor zwei Jahren dort vollzogene Wechsel der Eigentümer; der neue Chef hat mit Karneval nicht so viel zu tun wie die dem närrischen Brauchtum eher verpflichteten Vorgänger.

Also feiern die AOK-Frauen (und nicht nur die) am Donnerstagnachmittag im „Schröder“, ab abends dürfen auch Männer die gastliche Stätte betreten. Die Altweibersause ist gewissermaßen der Auftakt zum Abschied vom „Schröder“. Dort wird auch am Freitag und Samstag wieder geöffnet sein und das Finale steigt am Sonntag mit dem „Zugball“.

Für den baldigen Ex-Chef läuft es indes weiter auf Hochtouren. Rosenmontag nämlich wird im benachbarten Mülheim der karnevalistische Siedepunkt erreicht, was fürs „Schublädchen“ einmal mehr Höchstbetrieb bedeutet.