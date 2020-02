Oberhausen. Liebevoll Handgemachtes und lecker Hausgemachtes gibt es beim ersten Art-Winter-Markt im In Hostel Veritas an der Essener Straße in Oberhausen.

Oberhausen: Hostel Veritas lädt zum ersten Art-Winter-Markt

Das In Hostel Veritas in Oberhausen zeigt dem Winter, wo die Sonne scheint: Zum ersten Mal lädt das Team zur Winteredition des bekannten Art-Marktes ein. Kreatives zum Stöbern und Kaufen können die Besucher am Sonntag, 16. Februar, im Hostel an der Essener Straße 259 entdecken.

Das Hostel verspricht handgefertigte Besonderheiten: von Kleidung, Schmuck und Dekoideen bis zur Naturkosmetik. Die Aussteller legen zudem Wert auf den ökologischen Fußabdruck: Das Label Mandwerk hat sich dem Upcycling verschrien, angebotene Seifen sind natürlich hergestellt, ebenso die Klamotten der Textil-Kollektion von „fisch & apfelmus“. Nordische wie nachhaltige Marken wie Nümph oder Amov finden sich im hosteleigenen Shop „Hostel und Gretel“. Geöffnet ist der winterliche Art-Markt von 11 bis 17 Uhr.

„CRRYWRST“-Kollektion von „POTTpeople“

Die Currywurst gibt es nebst Pommes nicht nur auf dem Teller, sondern auch auf dem Kleiderbügel – die neue „CRRYWRST“-Kollektion des Labels „POTTpeople“ wird präsentiert. „Es handelt sich um eine rot-weiße Farbkombination, die natürlich kulinarisch gut in den Ruhrpott, und stadtsporthistorisch hervorragend nach Oberhausen passt“, heißt es in der Einladung des Hostels.

Wie gewohnt gibt es neben den Verkaufsständen im Hostel Veritas gemütliche Atmosphäre mit Tischfeuern, Kerzen, Kissen und kuscheligen Decken, dazu heiße Getränke und leckere Waffeln sowie „entspannten Sound von Klangteppichverleger DJ Ollinolium“.

In den Startlöchern steht derweil die erste Art-Markt-Abendveranstaltung: Hostel-Fans sollten den 9. April im Kalender notieren.