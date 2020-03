Oberhausen: Historiker diskutiert den „Ernstfall Frieden“

Oberhausen. Der Historiker und Friedensforscher Wolfram Wette ist am 19. März in Oberhausen zu Gast. Es geht um Zukunftsfragen für unsere Gesellschaft.

Welche Lehren müssen wir aus der Geschichte ziehen? Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft – Richtung Militarismus oder Frieden? Diese Zukunftsfragen stehen bei einer Veranstaltung auf dem Prüfstand, zu der mehrere Institutionen und Initiativen einladen.

Prominenter Gast des Abends am Donnerstag, 19. März, im DGB-Haus Oberhausen an der Friedrich-Karl-Straße 24 ist der Historiker und Friedensforscher Prof. Dr. Wolfram Wette.

Beim Vortrag mit anschließender Diskussion soll es auch folgende Fragen angesprochen werden: Welche Konsequenzen aus der deutschen Geschichte sind in der Politik und Zivilgesellschaft nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten gezogen worden? Was sagen die Soldatinnen und Soldaten der „Generation Einsatz“ zu der Vision vom „Ernstfall Frieden“? Spiegelt diese Vision gegenwärtig die Mentalität der Bevölkerungsmehrheit in unserem Lande wider? Wolfram Wette will aufzeigen, welch langer und steiniger Weg in unserem Land vom Militarismus zur zivilen Gesellschaft zurückgelegt wurde. Angesichts der aus den Fugen geratenen Welt von heute fragt er: Ist der „Ernstfall Frieden“ nur noch eine Vision für Sonntagsreden?

Der Diskussionsabend beginnt um 18 Uhr (bis 20 Uhr), der Eintritt ist frei. Veranstalter dieses Abends sind die Oberhausener Friedensinitiative zusammen mit der DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner), der VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten), der Volkshochschule Oberhausen, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Oberhausen sowie „Arbeit und Leben“ DGB/VHS Oberhausen, gefördert von „Demokratie Leben Oberhausen“.

Um Voranmeldung bei Arbeit und Leben (DGB/VHS) Oberhausen per Mail an info@aul-oberhausen.de oder telefonisch unter 0208-8252955 wird gebeten.