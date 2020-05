„Oberhausen hilft“ veranstaltet Balkonkonzert für Senioren

Auch Michel Müller mit seiner Steirischen Harmonika macht bei dem Balkonkonzert am 8. Mai in Oberhausen mit.

Oberhausen. „Harmonika Michel“ und „Gitarren Guido“ wollen die Bewohner des Eduard Lieber Altenheimes in Oberhausen mit einem Balkonkonzert erfreuen.

„Harmonika Michel“ und „Gitarren Guido“ trotzen der Corona-Pandemie: Sie geben am Freitag, 8. Mai, um 16 Uhr im Innenhof für die Bewohner des Eduard Lieber Altenheimes an der Vestischen Straße 114 in Oberhausen-Osterfeld ein Balkonkonzert. Ehrenamtlich natürlich.

Ein wichtiger Beitrag, um den alten Menschen laut Veranstalter „Oberhausen hilft“ zu zeigen: „Wir haben euch nicht vergessen, wir stehen euch in dieser Zeit zur Seite“. Die Vereinsmitglieder hoffen, dass diese Aktion auch durch ein paar Kinder und Enkel der Bewohner unterstützt wird, die ihren Angehörigen wenigstens durch die Fenster zuwinken zu könnten.

Der Verein „Oberhausen hilft“ macht trotz aller Schwierigkeiten weiter

Die derzeitige Situation schränkt auch das Vereinsleben von „Oberhausen hilft“ sehr ein. „Aber sie bringt uns nicht zum Stillstand“, betont Vorsitzender Jörg Bischoff. Geplante Vorhaben wie das Sommercamp in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit (BA), das Charity-Konzert im Theater oder der Social Day im Friedensdorf könnten jetzt zwar nicht stattfinden.

Einen Lichtblick gebe es trotzdem: „Unser Waisenhaus-Projekt in der ukrainischen Partnerstadt Saporishja nimmt seinen geplanten Lauf, die Bäder, die dort erneuert werden, sind bereits gefliest.“