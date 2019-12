Oberhausen. Expedition in die Antarktis oder eigener Butler: Im Reisebüro Schlagböhmer wollen Kunden nicht mehr nur ab in den Urlaub, sondern etwas erleben.

Oberhausen: Hier gibt es die Luxus-Reisen für 90.000 Euro

Pinguinkolonien besuchen mit einem Expeditionsschiff in der Antarktis, sich vom eigenen Butler in der Privat-Villa verwöhnen lassen oder mit dem VIP-Jet drei Wochen zu ausgewählten Orten in Südamerika fliegen: Im Reisebüro Schlagböhmer in Oberhausen-Sterkrade werden Urlaubsträume verkauft, bei denen selbst der neue „Traumschiff“-Kapitän im ZDF vor Neid erblasst.

Hier, in einem eher unscheinbaren Ladengeschäft am Kleinen Markt im Stadtnorden, lassen sich einige Oberhausener ihre exquisite Auszeit zwischen 20.000 und 90.000 Euro kosten. Es sind vor allem Kreuzfahrten, auf die sich das achtköpfige Team um Gabriele und Robbie Schlagböhmer spezialisiert hat. Das Ehepaar kennt sich aus mit den Luxuslinern vom Schlage MS Europa und Mein Schiff, testet die Reiseerlebnisse, die hochprofessionell fotografiert in den Katalogen das Fernweh der Kunden wecken, tatsächlich immer wieder selbst. Ihre Kundschaft kommt nicht etwa von weit her, sondern überwiegend aus der Stadt.

Wunsch nach besonderen Unterkünften und tollen Erlebnissen

„Etwa sieben bis acht Mal im Monat verkaufen wir Reisen, die etwa 20.000 Euro kosten“, rechnet Robbie Schlagböhmer vor. Reisen ab 80.000 Euro würden zwar seltener nachgefragt, aber „etwa ein Kunde im Monat entscheidet sich für eine solche Investition“. Diese Urlauber mit den besonderen Ansprüchen hätten vor allem zwei Begriffe von Luxus. Zum einen: Das Bedürfnis nach mehr Platz und besonderen Unterkünften. Zum anderen: Der Wunsch nach außergewöhnlichen Erlebnissen, die man vielleicht nur einmal im Leben hat.

Mehr Platz bedeutet den Erfahrungen von Gabriele Schlagböhmer nach nicht nur deutlich mehr Beinfreiheit im Flieger, vielmehr geht es da um große Hotelzimmer-Suiten und etwa Villen mit eigenem Pool und Butler. Letzteres hat die Reisekauffrau bereits in Vietnam ausprobiert: „Der Butler räumt einem das Gepäck in die Schränke ein, bringt frisches Obst und kümmert sich um alle Wünsche.“ Auf Kreuzfahrtschiffen wie der MS Europa, einem der luxuriösesten Schiffe der Welt, kostet so ein Butler-Service 1200 Euro die Nacht pro Person. Untergebracht ist man dann in einer entsprechend großen Suite, die für manchen als Single-Wohnung durchgeht.

Expeditionsschiffe bringen Urlauber in die Antarktis

Außerdem wollen Kunden, die fünfstellige Beträge für ihre Reisen hinblättern, vor allem eines: „Erlebnisse haben, die sich nicht reproduzieren lassen und abseits der Masse stattfinden“, sagt Robbie Schlagböhmer. Das Stichwort hier: Privatreise. Was man für sein Geld bekommt: Eigene Fahrer, private Tourguides, die einen vollkommen unabhängig zu den erlesensten Orten und Sehenswürdigkeiten begleiten. „Man ist vollkommen frei und wird individuell betreut“, erklärt Schlagböhmer.

Dann gibt es noch etwas, was die Schlagböhmers „behütetes Abenteuer“ nennen: Naturerlebnisreisen erster Klasse. Da geht’s mit Expeditionsschiffen mit knapp 200 Personen in die Antarktis, nach Grönland, Spitzbergen, Island oder ins Amazonas-Gebiet. „Das sind Reisen, die macht man einmal im Leben“, meint Robbie Schlagböhmer. So kann man mit einer Flotte der Hapag Lloyd etwa ganz nah ran an die Pinguinkolonien am untersten Zipfel auf der Südhalbkugel.

Aber nicht etwa mit einem zweckmäßig eingerichteten Expeditionsschiff, seekrank schaukelnd in engen Kojen – es gibt Gourmetküche, 20 Quadratmeter-Kabinen und Anorakwärmer für den bevorstehenden Landgang. Dazu: Expertenvorträge zu wissenschaftlichen Themen. „Rechnet man die Langstreckenflüge dazu, ist man bei zwei Personen schnell bei 20.000 Euro“, erklärt Robbie Schlagböhmer. Private Fotos von seiner eigenen Expedition zu den Pinguinen kann man sich auf der Homepage des Reisebüros angucken.

Mit dem Privatjet drei Wochen durch Südamerika

Oberhausen VIP-Räume für die Kunden Seit 20 Jahren betreiben Gabriele und Robbie Schlagböhmer ihr Reisebüro in Sterkrade. Mit dem Umzug an die neue Adresse haben sie auch zwei separate, abschließbare Büros als VIP-Räume eingerichtet. Hier werden die teuren Reisen verkauft. Oftmals auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten. Das First Reisebüro Schlagböhmer befindet sich am Kleinen Markt in Oberhausen-Sterkrade. Es hat montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Auch Termine nach Vereinbarung sind möglich. Weitere Informationen telefonisch unter 0208/6350555 oder im Internet auf www.schlagboehmer.de

Doch wer kann sich solche Trips überhaupt leisten? „Das sind einerseits Berufstätige, die wenig Zeit haben, da muss alles perfekt funktionieren. Andererseits sind es eben Leute, die tolle Erlebnisse haben wollen, von denen sie noch lange erzählen können“, schätzt Robbie Schlagböhmer seine Kundschaft ein. Gerade die Babyboomer-Generation, die jetzt langsam in Rente geht, interessiert sich für die teuren Kreuzfahrten. „Das sind Leute, die hart gearbeitet haben und nun die Zeit und das Geld für solche Reisen haben“, meint der Sterkrader, der, wie seine Frau, 38 Jahre Berufserfahrung hat.

Ein Angebot, das allem noch einmal die Krone aufsetzt, haben die Schlagböhmers mittlerweile aber auch im Programm: den ultimativen „Luxus-Kreuz-Flug“ mit dem Privatjet Albert Ballin. Wer es sich leisten kann, fliegt drei Wochen in der Kleingruppe durch Südamerika vom Karneval in Rio bis zu den Osterinseln. „Die Gäste genießen eine Diplomaten-Einreise, haben einen eigenen Arzt an Bord, werden in Luxus-Hotels untergebracht und außerhalb der Öffnungszeiten zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten geführt“, so Schlagböhmer. Kostenpunkt: schlappe 90.000 Euro.