Oberhausen. Die Polizei bittet in zwei Fällen um Hinweise: Unbekannte haben versucht, einen Gullydeckel zu stehlen. Ebenfalls wird ein Unfallfahrer gesucht.

Oberhausen: Gullydeckel angehoben – Polizei sucht Zeugen

Die Oberhausener Polizei bittet in zwei Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden nicht näher beschriebene Unbekannte, die am Sonntag, 26. Januar, versucht haben sollen, einen Gullydeckel auf der Straße Am Förderturm, zwischen der Kfz-Zulassungsstelle und dem Getränkehandel, in der Nähe des Bero Centers, auszuheben. Anwohner hatten dies der Polizei gemeldet. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Täter geben können.

Parkender VW Golf an der Eschenstraße beschädigt

Außerdem ist am Freitag, 31. Januar, zwischen 11 und 16.15 Uhr offenbar ein Autofahrer auf der Eschenstraße unterwegs gewesen, der einen am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Golf beschädigt hat. Der Fahrer hat Unfallflucht begangen. Die Polizei fragt: Haben Sie den Vorfall beobachtet? Haben Sie Hinweise auf den Unfallverursacher?

Hinweise zu beiden Fällen nimmt jeweils das Oberhausener Verkehrskommissariat telefonisch unter 0208/8260 oder als E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.