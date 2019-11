Oberhausen: Grünschnitt-Arbeiten am Samstag an der A 516

Die Abfahrt Eisenheim an der A 516 ist am Samstag zwischen 8 und 18 Uhr gesperrt.

„Baum- und Sträucherschnitt“ kündigt die „Straßen.NRW“-Regionalniederlassung Ruhr für Samstag, 30. November, an: Die Arbeiten finden an der A 516 in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Eisenheim in Fahrtrichtung Arnheim statt.

In diesem Bereich werden nach Angaben der Behörde die Lärmschutzwände freigestellt, das heißt, die ersten zwei Baumreihen werden gefällt. In diesem Bereich der Autobahn müssten etwa die Hälfte der Bäume und Sträucher entnommen werden, um den „erhaltenswerten Arten genügend Raum für ihre Entfaltung zu geben“, heißt es in der Mitteilung an die Redaktion.

Für diese Arbeiten muss am Samstag, 30. November, von 8 Uhr bis 18 Uhr die Anschlussstelle Oberhausen-Eisenheim und die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Arnheim gesperrt werden.