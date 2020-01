Oberhausen: Große Fete kehrt in Luise-Albertz-Halle zurück

In den vergangenen Jahren wechselten einige Karnevalsvereine aus der großen Luise-Albertz-Halle Oberhausen in kleinere Lokalitäten – nun scheint sich dieser Trend ein Stück weit umzukehren. Der „Rheinische Frühschoppen“, eine Karnevalsveranstaltung nur für Männer, zieht überraschend aus dem knapp 380 Narren fassenden Ebertbad in die rund zweieinhalb Mal so große Stadthalle um.

Der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval hat sich kurzfristig zu diesem Schritt entschlossen. „Der Vorverkauf lief gut, die Kapazität im Ebertbad war längst ausgeschöpft. Zugleich gab es allerdings noch sehr viele weitere Anfragen“, fasst Präsident Ludger Decker zusammen. „In der Luise-Albertz-Halle können wir nun weitere Anfragen positiv beantworten.“

Reformierter Frühschoppen polierte Image auf

Am Sonntag, 2. Februar, wird der Frühschoppen ab 11 Uhr in der guten Stube allerdings keine echte Premiere – sondern er gibt genauer formuliert ein Comeback. Bis 2003 feierten die Männer hier nämlich noch bei der sogenannten „Herrensitzung“. Damals verkaufte sich die Veranstaltung für die Hallengröße aber nicht mehr ausreichend genug.

So feierten die Männer zuletzt im Ebertbad Oberhausen ihren „Rheinischen Frühschoppen“. In der Stadthalle erwartet der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval nun deutlich mehr Besucher. Foto: Herbert Höltgen / FUNKE Foto Services

Manche rustikalen Kalauer wirkten zudem wie aus der Zeit gefallen. Das angestaubte Konzept wurde im Ebertbad in den Folgejahren unter der Regie des damaligen Hauptausschuss-Chefs Heiner Dehorn erfolgreich aufpoliert. Zuletzt platzte die ehemalige Badeanstalt aus allen Nähten.

Auch wenn nun wieder in der Stadthalle gefeiert wird, so versichert Decker, soll sich an der Atmosphäre nichts ändern. „Nummern-Girls“ aus den Anfangsjahren der Herrensitzung wird es weiterhin ausdrücklich nicht geben.

Gute Redner und hochwertige Tanzgruppen sollen den Stil der Ebertbad-Sitzung fortführen. Mit dabei sind etwa Funky Marys, Mennekrather, Hallunke, Ne Knallkopp und High Energy.

Die Macher wollen den Saal etwas verdichten. Im hinteren Bereich soll es auch eine Theke geben. Mehr als 500 Narren werden erwartet. Eintrittskarten kosten 28 Euro. Sie sind bei Uwe Dehne (Hauptausschuss) erhältlich: 0208/861844.

Auch Frauen feiern bei eigener Karnevalssitzung

Natürlich ist solch ein Solo-Feierreigen nicht nur den männlichen Karnevalisten vorbehalten. Das Gegenstück zum „Rheinischen Frühschoppen“, die Damensitzung, steigt ab 19.11 Uhr unter anderem mit dem Stimmungssänger „Der Partydoktor“ am Freitag, 10. Januar, in der Atrium-Eventhalle an der Wehrstraße. Restkarten kosten an der Abendkasse 22 Euro.

Die Rückkehr der ehemaligen Herrensitzung ist nicht das einzige Comeback an der Düppelstraße. Auch die Karnevalsgemeinschaft Alstadener Bären hat ihre „Bärensitzung“ aus dem Ebertbad in die Stadthalle verlagert, weil der Platz dort nicht mehr ausreichte.

In der Stadthalle hatte zuletzt die Konzertankündigung von Schlagersängerin Vanessa Mai („Wolke sieben ist noch frei“) für Aufsehen gesorgt, die hier am 8. Oktober auftritt. Die Sängerin hatte bei ihrer letzten Tournee noch die König-Pilsener-Arena neben dem Centro Oberhausen gebucht.