Oberhausen: Geldkarte gestohlen – Polizei sucht Hinweise

Oberhausen. Bei fünf illegalen Abhebungen entstand 2000 Euro Schaden – die Polizei Oberhausen ermittelt im Fall einer gestohlenen Geldkarte nun per Foto.

Die Polizei sucht Zeugen im Fall einer gestohlenen Geldkarte: Am 6. September 2019 wurden auf bislang ungeklärte Art und Weise eine Debitkarte und der dazugehörige PIN entwendet. Am gleichen Tag in der Zeit von 13 bis 14 Uhr wurde diese Debitkarte zu insgesamt fünf unberechtigten Bargeldabhebungen an Geldautomaten in genutzt.

2000 Euro Schaden bei fünf illegalen Abhebungen

Die Fahndungsfotos der Polizei, aufgenommen von einer Überwachungskamera. Foto: Polizei Oberhausen / Presseportal

Insgesamt entstand dabei laut aktuellem Polizeibericht ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an das KK 21 der Polizei Oberhausen unter 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.