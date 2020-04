Oberhausen: Feuerwehr rettet vierzehn hilflose Küken

Oberhausen. Die Oberhausener Feuerwehr eilte am Freitag einer Entenfamilie zur Hilfe. Die Mutter machte sich davon, doch die Geschichte nahm ein Happy End.

Einen herzerwärmenden Einsatzbericht veröffentlichte die Oberhausener Feuerwehr am Freitag, 24. April. Gegen 10.30 Uhr am Morgen desselben Tages mussten die Einsatzkräfte mal nicht herbeieilen, um einen Brand zu löschen – vielmehr war ihr Geschick im Umgang mit freilaufenden Tieren gefragt.

Eine Entenfamilie hatte sich in der Nähe der Bismarckstraße verlaufen. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, befand sich die Entenmutter auf einem Garagendach. Die hilflosen Küken irrten derweil in einem Hinterhof umher – ganz hektisch auf der Suche nach einem Weg zu ihrer Mama.

Enten werden jetzt von einem Feuerwehrmann aufgezogen

Die Feuerwehrleute versuchten Entenmutter und Küken wieder zusammenbringen, doch letztlich scheiterten nach Angaben der Feuerwehr alle Rettungsversuche. Tragisch: Die Entenmama flog einfach davon und kehrte nicht zurück.

Diese 14 Küken werden jetzt von einem Feuerwehrmann aufgezogen.​ Foto: Feuerwehr Oberhausen

Doch die Geschichte nahm ein Happy End. Die Einsatzkräfte fingen die 14 Küken ein und brachten sie zunächst zur Feuerwache. Dort wusste ein Kollege Rat. Der bringt die Küken nun zum Bauernhof seiner Eltern und wird die Kleinen dort aufziehen. Ente gut, alles gut.