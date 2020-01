Die Feuerwehr im Einsatz an der Barminholtener Straße in Oberhausen.

Oberhausen. In Oberhausen brennt am Montag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rettet 16 Bewohner, darunter auch Kinder, über Drehleitern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Feuerwehr rettet Kinder aus brennendem Wohnhaus

Bei einem Brand an der Barmingholtener Straße sind am Montagvormittag nach ersten Erkenntnissen 13 Menschen verletzt worden. 16 Bewohner, darunter mehrere Kinder, hat die Feuerwehr über Dreh- und Steckleitern in Sicherheit gebracht.

Um kurz vor 11 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem dreigeschossigen Wohnhaus gerufen. Beim Eintreffen der ersten Löschkräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Personen in der zweiten und dritten Etage konnten ihre Wohnungen aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus nicht verlassen. Sie warteten auf die Feuerwehrkräfte und standen hilfesuchend an den Fenstern und auf den Balkonen. Unter den geretteten Personen befand sich auch eine taubstumme Familie.

Die Verletzten wurden nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort mit Verdacht auf Rauchgasintoxikationen ins Krankenhaus gebracht. Rund 40 Einsatzkräfte waren in den Einsatz eingebunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nähere Informationen folgen.