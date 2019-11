Oberhausen: Feuerwehr begrüßt beleuchtete Hausnummern

Oberhausen. Vorgeschrieben sind beleuchtete Hausnummern in Oberhausen nicht, aber sie würden der Feuerwehr und auch anderen manchmal die Suche erleichtern.

Kein Haus ohne Hausnummer – so ist es auch in Oberhausen. Doch nicht immer ist diese Nummer gut sichtbar angebracht. Das jedenfalls ist einem Leser dieser Zeitung aufgefallen, der namentlich nicht genannt werden möchte: „Ich suchte auf der Mellinghofer Straße eine Adresse, konnte aber die Hausnummer nicht entdecken. Also fuhr ich langsam und wurde von nachfolgenden Autofahrern wütend angehupt.“

40.000 Hausnummern in Oberhausen

Rund 40.000 Hausnummern gibt es nach Angaben der Stadt in Oberhausen. Stadtsprecher Frank Helling erklärt: „Wir haben eine Verordnung über die ,Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet‘. Darin werden auch die wesentlichen Regelungen zur Hausnummerierung getroffen.“ Wird im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens oder eines Neubaus eine Hausnummer vergeben, wird diese von Mitarbeitern der Bauordnung bei der Bauabnahme kontrolliert. In anderen Fällen – wenn zum Beispiel eine falsche Hausnummer angebracht wurde – wird der Fachbereich „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ darüber informiert.

Bußgeld von 25 Euro für fehlende Hausnummer

In dem Fall überprüfen Mitarbeiter dieser Abteilung das Anbringen der Hausnummern, führt Helling aus. Fehlt eine Hausnummer oder kann man sie nicht lesen, könnte die Stadt ein Bußgeld ab 25 Euro erheben. Verhängt wurde das allerdings noch nie. Helling: „Eine korrekte Hausnummer liegt ja im Interesse der Eigentümer und Bewohner. Nur damit kann die Post richtig zugestellt werden und im Notfall können Feuerwehr oder Rettungsdienst die Adresse schnell erreichen.“ Nur in Ausnahmefällen habe es bislang Probleme gegeben, die durch Gespräche behoben werden konnten, so der Stadtsprecher.

Oberhausen Lesbar erhalten Laut städtischer Verordnung vom Dezember 2017 muss jedes Haus vom Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der dem Grundstück oder den Hauseingängen zugeteilten Hausnummern versehen werden. Diese müssen von der Fahrbahn gut erkennbar sein und lesbar erhalten werden. Weiter heißt es: Die Hausnummern sind unmittelbar neben dem Haupteingang und den zur Hausnummerierung bestimmten weiteren Eingängen deutlich sichtbar anzubringen. Die Hausnummern müssen aus wetterfestem Material bestehen. Die Ziffern und Buchstaben müssen sich in der Farbe deutlich vom Untergrund abheben, mindestens zehn Zentimeter hoch sein oder aus beleuchteten Nummern bestehen. Sie müssen in einer Höhe zwischen zwei und zweieinhalb Metern über dem Boden angebracht werden.

Grundsätzlich ergibt sich die Hausnummer aus der Lage des Gebäudes. Klar ist, dass es in jedem Neubaugebiet auch neue Hausnummern gibt. Dessen Vergabe ist Bestandteil eines jeden Baugenehmigungsverfahrens. Nicht nur Stadt, Eigentümer und Mieter wünschen sich gut sichtbare Hausnummern. Auch die Feuerwehr ist daran in besonderem Maß interessiert. Oberhausens Feuerwehr-Sprecher Jörg Preußner bestätigt: „Es kommt gelegentlich vor, dass Hausnummern nicht zu erkennen sind. Mit Hilfe des digitalen Kartenmaterials in der Leitstelle, Telefonnummern der Anrufer oder dem Navigationssystem auf den Einsatzfahrzeugen konnten wir bis jetzt aber alle Einsatzstellen finden.“

Feuerwehr fragt nach einem Einweiser

Hinzu kommt, dass schon bei der Notrufbearbeitung der Leitstellendisponent nach einem Einweiser frage, der die anrückenden Einsatzkräfte vor Ort in Empfang nehmen solle. Es sei aber nicht von der Hand zu weisen, „dass in Einzelfällen fehlende oder schlecht lesbare Hausnummern zu einer Verzögerung führen“. Stellen die Einsatzkräfte das vor Ort fest, geben sie nach Möglichkeit einen entsprechenden Hinweis an den Eigentümer weiter. Diese sind letztlich für eine lesbare Kennzeichnung ihrer Häuser zuständig. Die Gestaltung der Ziffern lässt in NRW Spielraum für Individualität zu. Preußner: „In einigen Bundesländern ist vorgeschrieben, dass die Hausnummer beleuchtet sein muss. Eine gut beleuchtete Nummer nach einheitlichen Vorgaben wäre für die Feuerwehr durchaus wünschenswert.“