Oberhausen. Ob aus Holz, Metall, Beton oder Recycling-Material - in der Jugendwerkstatt der Ruhrwerkstatt entstehen stets fantasievolle Objekte.

Oberhausen: Fantasievolle Exponate aus der Jugendwerkstatt

Hier konnte man die Ruhrwerkstatt wieder „live“ erleben: Die Kunstbaustelle der Jugendwerkstatt zeigte ausgefallene Exponate aus Schülerhand.

Am AKA77-Standort an der Akazienstraße entfaltete sich wieder ein reges Treiben. Zahlreiche Besucher sahen sich vor Ort um. Die Kunstbaustelle ist zu einer festen Einrichtung in Styrum und darüber hinaus geworden. Die Ausstellungsräume waren wieder prall gefüllt mit selbstgefertigten Exponaten der Jugendlichen, die sie aus Holz, Metall, Beton oder auch Recycling-Material erstellt hatten.

Die Jugendlichen freuten sich über die gute Resonanz. Foto: Daniela Engbrox / Ruhrwerkstatt

Schon nach kurzer Zeit hatten sich wegen der zahlreichen Besucher teils lange Schlangen an der Kasse gebildet. Essen, Getränke, selbstgebackene Plätzchen, festliche Soßen, Relish und Pesto gab’s zur Stärkung des Publikums an den Ständen im Außenbereich. Nikola und Lorenzo aus dem Jugendwerkstatt-Team begrüßten stellvertretend für alle Jugendlichen die Gäste. Das Team der Jugendwerkstatt bedankt sich für die große Resonanz und freut sich, „dass wir am Ende des Tages fast ausverkauft waren“. Alle Erlöse fließen jetzt in die Arbeit für die Jugendlichen ein und werden für erlebnispädagogische Projekte und kulturelle Angebote verwendet.

Fortlaufende Berufsorientierung

Die Jugendwerkstatt der Ruhrwerkstatt bietet seit langem eine kontinuierliche Berufsorientierung und Qualifizierung für junge Menschen an. Angesprochen sind zum Beispiel Jugendliche, die im Anschluss an die Schule keinen regulären Ausbildungsplatz bekommen haben, noch beruflich eine Nische finden wollen, keinen Schulabschluss besitzen oder ihrer Schulpflicht (10. Schulbesuchsjahr) nachkommen wollen. Weitere aktuelle Infos dazu gibt es stets bei der Ruhrwerkstatt.