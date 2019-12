Oberhausen: Erster Steampunk-Flohmarkt in der Zinkfabrik

Der Steampunk-Flohmarkt fand am Samstag, 30. November 2019, erstmals in Oberhausen statt. Das LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen wurde zum Treffpunkt für Szenemitglieder wie Svenja Meckel, die hier vor einer alten Dampfmaschine steht.

Oberhausen. Raritäten einer Volldampf-Zukunft waren jetzt beim Flohmarkt im Industriemuseum zu sehen. Denn Steampunk-Fans stehen auf Dampfmaschinen.

Was ist „Steampunk“? Wer am Samstag einen Anhänger in voller Montur am Oberhausener Bahnhof traf, hielt instinktiv nach einer Dampflokomotive Ausschau. Steampunks erfreuen sich an einer Zukunft, die längst vergangen ist. Wo sie auftauchen, avancieren sie mit wallendem Rock oder Anzug samt Taschenuhr gewollt zum Hingucker. Kurzum: Sie leben heute ein wenig die literarischen Träume eines Jules Vernes oder H.G Wells aus. Für die Organisatorin des ersten Steampunk-Flohmarkts in der Zinkfabrik Altenberg, Clara Lina Wirz, passt das nach Oberhausen und zu seiner Industriegeschichte.